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中壢火車站月台像火爐「熱到快中暑」　台鐵允諾1個月內改善

▲中壢火車站臨時站月台像火爐，台鐵允諾改善。（圖／黃敬平服務處提供）

▲中壢火車站臨時站月台像火爐，台鐵允諾改善。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平指出，有旅客向他陳情，抱怨6月中旬落成後的台鐵中壢火車站臨時站月台，入夏後悶熱，等車時的體感像火爐！黃敬平與立委魯明哲服務處31日會勘中壢臨時站空調設備，期獲改善。鐵道局北區工程分局簡正劉蔡中承諾，預計1個月內改善排風及增加電風扇、冷氣空調等空氣循環設備。

黃敬平說，民眾向他反映，中壢車站臨時站的候車空間沒有電扇、空調設備，熱到像火爐一樣，舊的中壢車站在第一月台至少有冷氣，如今新站啟用，每次等車時都汗如雨下。

經今日現場會勘後發現，候車月台兩側因為施工圍籬阻礙空氣流通，舊車站以前相對空曠，自然風流動沒有阻礙，目前臨時站的樓梯處、二樓穿堂護欄孔洞小，透風性很差。且整座中壢新站緊鄰工區，就像待在廚房的烤箱旁一樣悶熱。

臨時站除了車站大廳之外，在月台、穿堂、進出站剪票口等旅客動線，幾乎沒看到空氣循環或排風裝置，目前正值盛夏，日曬將熱能包圍在站體內，列車停靠時產生的熱氣，加上乘客人多時二氧化碳濃度升高，整個車站如同溫室效應一般，「如同汗蒸幕十分火熱」，台鐵公司既已轉型民營化，更應以旅客感受取向為改善考量。

現場會勘民眾反映，月台真的太熱，只要人一多，大家都很不願意待在月台上候車，寧願逗留在二樓穿堂人行空橋處，等列車快要進站時，再跑下去搭車，因此，常看到列車進站瞬間，大家爭先恐後跑下樓梯要趕上車的險象，萬一遇天雨溼滑，容易發生意外。

劉蔡中表示，將爭取經費編列於1個月內採購空調設備及耗材，在候車月台上方天花板、連接通道人行空橋及上下樓梯的上方等旅客動線加裝電風扇，並且於旅客出口處加裝冷氣空氣門及分離式冷氣等空調設施，強化月台及空橋通道的通風、避免出口處冷氣外洩，讓民眾能有更舒適的搭乘體驗。

另外，中壢車站工作人員也向黃敬平反映說，車站大廳雖有冷氣，但剪票閘口後沒冷氣，後牆上又開洞口，導致大廳冷氣吹進，後方熱空氣對流像暖爐，每天上班都快中暑，盼能將大廳進站牆上洞口補住，別讓熱氣對流進來。黃敬平也請鐵道局北分局應改善。

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