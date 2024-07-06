爆鄭文燦涉貪不意外　藍議員：政壇大老兩個兒子也涉入

▲前行政院副閣揆、現任海基會董事長鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

前行政院副閣揆、現任海基會董事長鄭文燦，因在擔任桃園市長時，涉入土地變更弊案，遭桃檢大動作聲押禁見，聲押庭最後裁定以500萬交保。對此，桃園市國民黨議員黃敬平今（5日）表示，自己對鄭文燦涉貪「不意外」，並進一步指出，此案還有「政壇大老的兩個兒子」涉入。

黃敬平指出，鄭文燦涉入的是龜山區文化一路以南、華亞三路以東的「華亞科技園區」土地變更案，該土地從農業區擴大變更為工業區，他聽說，當時那邊都是墳墓地，地價相對便宜而且乏人問津。

不過，黃敬平表示，如果能輕鬆取得該處土地，又變更為工業區，那地價將會翻倍漲，因此，有民間業者找上時任桃園市長鄭文燦，鄭文燦也答應在市長任內幫對方變更土地，民間業者透過此一方式行賄。

黃敬平進一步點出，但鄭文燦沒有完成土地變更，所以，想把這筆錢透過白手套還給當時行賄的民間廠商，本來檢調苦無證據，但一個月前檢調收押四個人，鄭文燦在偵訊庭也坦承認識這四個人，這四個人中不乏「政壇大老的兩個兒子」。

「鄭文燦過去這樣的行為，在擔任桃園市長時，桃園地方鄉親或是企業界來找他幫忙，他就像土地公有求必應，他的風評跟做事風格就是這樣。」

對於鄭文燦涉貪一事，黃敬平強調，有這個狀況他並不覺得意外，但是賴清德總統在這個事情發生之後，收押與不收押、辦與不辦這個案子，都會讓民進黨內部，以及鄭文燦與賴清德的關係相對棘手，且會引起政壇相關風暴。