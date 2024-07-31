　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢警揪出「校園黃子佼」！北部C姓老師偷拍女學生　家長怒火爆了

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局掃蕩創意私房論壇，逮捕全台金流帳房成為掌握所有會員資料的關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台中地檢署指揮刑事局偵辦台版N號房「創意私房」論壇，揪出447名隱身各行各業的戀童癖淫狼，其中光是創意私房論壇的兒少性愛影片涉案人就高達116人，檢警發現偷拍未成年私密部位及上傳影片者有8人，其中2人居然是擔任教職的老師，而涉案蘇姓補習班負責人日前遭押被請回後在家中墜樓身亡，另名任職北部某學校的C姓老師則被收押禁見。

據傳警方掌握創意私房論壇在台消費紀錄後，鎖定C老師付費成為論壇高級會員，並曾下載數部兒少偷拍影片遭檢警鎖定，7月中旬C老師遭警方拘提並搜索，在他家中筆電搜出數十部未成年女學生如廁及在校更衣的偷拍畫面，經專案小組緊急通知校方及當地教育局啟動校安機制，證實C老師曾在學校學生活動空間，包含女廁及教室裝設針孔偷拍。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解：檢警原本只是偵辦購買兒少非法性愛影片的消費者，卻意外在C老師電腦中發現多數十部某學校校內女學生如廁、更衣畫面；警方根據畫面裡的校服和環境背景與C男任教學校吻合，據C男在校任課班級展開全面清查，並通知可能被偷拍的女學生家長提出告訴，據傳知情家長怒罵「社會出什麼問題！連老師都在校偷拍女學生如廁，到底哪裡才安全！」教育局、校方也對被偷拍女學生進行心理輔導。

由於C老師遭拘提時仍在該校任教，台中地檢署以C男有可能持續加害在校女學生及滅證為由，當天聲押C姓男老師獲准。檢警通報該縣市教育局將C男通報狼師名單並召開教評會議處停職，列入狼師資料庫列管。

另外3名涉嫌付費加入創意私房論壇並付費下載兒少私密影片的基層警員，檢警也同步通報縣市警局督察室根據《警察機關辦理獎懲案件注意事項》及獎懲條例等，由督察系統進行調查後，依涉案情節論處。


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市
林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網讚：超暖！真相大逆轉
北部「C姓老師」偷拍女學生數十部！　家長怒火爆了
快訊／15縣市大雨特報！　下到晚上
不爽被分手！高雄男師持槍、電擊棒攻擊同事　終身不得任教
南韓選手頒獎台邀自拍！　北韓選手「臉超僵」
快訊／高雄「美女發言人」周璟瑜閃辭！
快訊／女助理服藥抗議？　沈伯洋辦公室回應了
快訊／沈伯洋辦公室助理驚傳服藥抗議！　緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮某部落雜貨店老闆涉性騷！遭控拿尺戳胸　受害女生達20多人

檢警揪出「校園黃子佼」！北部C姓老師偷拍女學生　家長怒火爆了

不爽被分手！高雄男師持槍、電擊棒攻擊同事　終身不得任教

北市金幣公司欠稅82萬！上萬件「特殊可愛」紀念幣8／6拍賣

快訊／北市台北橋傳1人落水　警消動員全力搜救

分手繼續吵！她遭痛扁丟包路肩「蹲地求救」　超危險畫面曝光

要人夫肉償還債！正妹闆娘鹹濕告白約砲　他忍不住衝摩鐵：成全妳

被投訴不爽！莽男瓦斯桶砸火鍋店　玻璃門破「一大洞」畫面曝

自燃畫面曝！市民大道8機車「正中午變火球」　疑鋰電池過熱惹禍

蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

花蓮某部落雜貨店老闆涉性騷！遭控拿尺戳胸　受害女生達20多人

檢警揪出「校園黃子佼」！北部C姓老師偷拍女學生　家長怒火爆了

不爽被分手！高雄男師持槍、電擊棒攻擊同事　終身不得任教

北市金幣公司欠稅82萬！上萬件「特殊可愛」紀念幣8／6拍賣

快訊／北市台北橋傳1人落水　警消動員全力搜救

分手繼續吵！她遭痛扁丟包路肩「蹲地求救」　超危險畫面曝光

要人夫肉償還債！正妹闆娘鹹濕告白約砲　他忍不住衝摩鐵：成全妳

被投訴不爽！莽男瓦斯桶砸火鍋店　玻璃門破「一大洞」畫面曝

自燃畫面曝！市民大道8機車「正中午變火球」　疑鋰電池過熱惹禍

蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

領航猿續約第六人伯朗、暖男葛拉漢　兩人季後賽關鍵表現獲肯定

快訊／132萬股民嗨翻！00878配0.55元創新高　年化配息率逾9%

「為何總是發生在我身上」　高芙激烈爭執沮喪落淚

「蔣師」轉職「賴打」送禮給賴清德？　王世堅哈哈笑：我不抽菸

排隊買午餐！他驚見「一排生死交界」　全場怒噴：抓交替

盼偏鄉醫療零時差！　中部7醫療院所團隊提供區域聯防通報

兩岸微短劇市場衝2200億！為青年導演創「海融獎」　作品登6平台

快訊／國家警報響！大雷雨狂轟4縣市　1地暴雨告警

金門漁船案落幕　朱立倫喊話賴清德：連美國智庫都建議兩岸對話

花蓮某部落雜貨店老闆涉性騷！遭控拿尺戳胸　受害女生達20多人

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

社會熱門新聞

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

民眾黨發言人「碧潭落水」　民眾目擊：自己走進水裡

即／高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

獨／兒涉吸金2千萬代操　警父竟幫查個資同遭搜索　

還原林子宇碧潭落水現場　漂水面抓天鵝船求救

即／台中驚傳幼兒園虐童！5孩身上都出現瘀青

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

比創意私房更淫劣　首席偷拍狼隱身知名燒烤店

女婚後拒行房！逼丈夫要愛愛先付500

快訊／台中大肚「聯結車碰撞機車」！騎士當場慘死

創意私房400名「黃子佼們」身分全曝光　

更多熱門

相關新聞

比創意私房更淫劣　首席偷拍狼隱身知名燒烤店

比創意私房更淫劣　首席偷拍狼隱身知名燒烤店

「創意私房」及後續在加密通訊軟體Telegram電報上創建的偷拍兒少影片群組「SCP」及衍生偷拍群「OAT」專精網路科技犯罪偵查的該局偵九大隊突破電報軟體加密，從今年7月陸續逮捕SCP群組7名幹部，並搜索產製、收藏兒少性愛影片涉案人；OAT偷拍群組則包含偷拍者5人、金流幣商2人、賣家及持有者5人均遭拘提。刑事局統計7月間肅清Telegram兒少偷拍兩群組總計將約談321名涉案人到案。檢警為避免偷拍兒少性影像外流，慎重由專案小組翻拍蒐證封存後，立即命令持有者刪除銷毀。

檢警肅清創意私房集團　駁墜樓2死陰謀論

檢警肅清創意私房集團　駁墜樓2死陰謀論

超商偷拍正妹直播主　大叔落跑慘了

超商偷拍正妹直播主　大叔落跑慘了

北市私校學姐遭偷拍　嫌竟是在校學弟

北市私校學姐遭偷拍　嫌竟是在校學弟

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

關鍵字：

台版N號房創意私房論壇偷拍教職兒少性愛影片

讀者迴響

熱門新聞

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

台北超商寶可夢機台大撤場

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

吳宗憲小女兒脫了！

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面