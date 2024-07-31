檢警揪出「校園黃子佼」！北部C姓老師偷拍女學生　家長怒火爆了



▲刑事局掃蕩創意私房論壇，逮捕全台金流帳房成為掌握所有會員資料的關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台中地檢署指揮刑事局偵辦台版N號房「創意私房」論壇，揪出447名隱身各行各業的戀童癖淫狼，其中光是創意私房論壇的兒少性愛影片涉案人就高達116人，檢警發現偷拍未成年私密部位及上傳影片者有8人，其中2人居然是擔任教職的老師，而涉案蘇姓補習班負責人日前遭押被請回後在家中墜樓身亡，另名任職北部某學校的C姓老師則被收押禁見。

據傳警方掌握創意私房論壇在台消費紀錄後，鎖定C老師付費成為論壇高級會員，並曾下載數部兒少偷拍影片遭檢警鎖定，7月中旬C老師遭警方拘提並搜索，在他家中筆電搜出數十部未成年女學生如廁及在校更衣的偷拍畫面，經專案小組緊急通知校方及當地教育局啟動校安機制，證實C老師曾在學校學生活動空間，包含女廁及教室裝設針孔偷拍。





據了解：檢警原本只是偵辦購買兒少非法性愛影片的消費者，卻意外在C老師電腦中發現多數十部某學校校內女學生如廁、更衣畫面；警方根據畫面裡的校服和環境背景與C男任教學校吻合，據C男在校任課班級展開全面清查，並通知可能被偷拍的女學生家長提出告訴，據傳知情家長怒罵「社會出什麼問題！連老師都在校偷拍女學生如廁，到底哪裡才安全！」教育局、校方也對被偷拍女學生進行心理輔導。

由於C老師遭拘提時仍在該校任教，台中地檢署以C男有可能持續加害在校女學生及滅證為由，當天聲押C姓男老師獲准。檢警通報該縣市教育局將C男通報狼師名單並召開教評會議處停職，列入狼師資料庫列管。

另外3名涉嫌付費加入創意私房論壇並付費下載兒少私密影片的基層警員，檢警也同步通報縣市警局督察室根據《警察機關辦理獎懲案件注意事項》及獎懲條例等，由督察系統進行調查後，依涉案情節論處。



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