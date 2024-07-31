　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

北榮桃園分院院長布達　彭家勛盼落實「照護榮民與民眾健康」

▲北榮桃園分院彭家勛院長布達

▲北榮桃園分院舉行彭家勛院長布達典禮。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院31日舉行院長彭家勛「任職布達典禮」，由臺北榮民總醫院陳威明院長主持。陳威明表示，彭家勛院長醫學及醫務管理資歷豐富，服務範圍遍及醫學中心等各級醫院及偏鄉地區醫院，具領導力、執行力、效率高，且應變能力極強，期帶領桃園分院能有全方位突破及提升。

市長張善政於出席布達典禮指出，臺北榮總桃園分院向來用心協助、積極參與桃園市各項業務及政策的推展，近年並持續擴大服務領域，增設中醫及兒童發展聯合評估(早療)中心，提供更多、更完善的服務；除優良的醫療服務外，亦長期深耕社區促進民眾健康、推動長期照顧。

張市長表示，上任桃園市長以來，就把照顧桃園鄉親健康列為第一要務，積極推動擴大肺癌篩檢等計畫與政策，而該院一直是桃園市府堅強後盾，共同守護市民健康。彭院長能力、資歷不在話下，期待北榮桃園分院在彭院長的帶領下欣欣向榮，把桃園的醫療服務帶到另外一個境界，也相信今後該院必能持續加深與桃園市府的合作，為市民帶來更多福音。

北榮桃園分院彭院長表示，過去於新竹分院服務時與健保署北區業務組及其轄區桃竹苗等區域的各層級醫院，皆有深厚情誼及良好互動，在臺北榮總服務時亦熟悉掌握各面向資源，接掌桃園分院後，必定持續引進、運用各項資源，帶領同仁齊心協力、精益求精，積極向醫學中心水準看齊，持續為照護榮民與民眾健康而努力，為政府、醫院及民眾帶來三贏局面。

市府衛生局表示，彭院長曾任臺北榮民總醫院醫務企管部部主任、臺北榮民總醫院新竹分院院長、三軍總醫院副院長、國防醫學院教育長、台灣神經學學會理事長、台灣腦中風病友協會理事長等經歷，並獲頒112年度「衛生福利專業獎章」殊榮。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
一家五口回台度假！36歲男墾丁溺斃　美籍妻目睹奪命瞬間
快訊／雨區擴大！　16縣市大雨特報
快訊／史上第一次！　高雄15名調查官被搜索偵辦
快訊／大雷雨狂炸北北桃！　警戒區出爐
快訊／騎士闖平交道被撞！　肢體四散慘死
JK羅琳發文狙擊「台灣拳后」　醫師不忍提1關鍵：她該道歉
林內坪頂村「大面積崩落」！畫面曝光　民宅一大半消失
三媽臭臭鍋「醬包擠出蟑螂」！　總部：全台分店下架回收
快訊／墾丁小灣沙灘溺水！救生員衝下海救人　男送醫不治
林昀儒「國外封號」超兇猛！　她聽轉播驚呆：還是小林同學可愛
獨／凱米狂襲竟帶隊餐敘！分局長比讚被罵爆　桃市警局怒重懲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

100%達陣！慈大後中醫學系國考再創佳績　47名報考全通過

中壢火車站月台像火爐「熱到快中暑」　台鐵允諾1個月內改善

北花鐵公路受阻！海空應援疏運　花蓮縣府籲民眾多利用

北榮桃園分院院長布達　彭家勛盼落實「照護榮民與民眾健康」

花蓮父親節親子活動漁港大草皮登場！　報名可抽獎還有禮物

和逸飯店•台南西門館Cozzi KITCHÉN南洋新菜上市　來場「爸王餐」親子約會

盼偏鄉醫療零時差！　中部7醫療院所團隊提供區域聯防通報

享受七夕浪漫夜！「海之聲」星光音樂會　8／10七星潭登場

文化外交傳佳音　日本大阪市議員將促成大阪水道與台南水道實質交流

花蓮獨居翁心臟病發！癱坐家中表情痛苦　警救援送醫保住一命

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

100%達陣！慈大後中醫學系國考再創佳績　47名報考全通過

中壢火車站月台像火爐「熱到快中暑」　台鐵允諾1個月內改善

北花鐵公路受阻！海空應援疏運　花蓮縣府籲民眾多利用

北榮桃園分院院長布達　彭家勛盼落實「照護榮民與民眾健康」

花蓮父親節親子活動漁港大草皮登場！　報名可抽獎還有禮物

和逸飯店•台南西門館Cozzi KITCHÉN南洋新菜上市　來場「爸王餐」親子約會

盼偏鄉醫療零時差！　中部7醫療院所團隊提供區域聯防通報

享受七夕浪漫夜！「海之聲」星光音樂會　8／10七星潭登場

文化外交傳佳音　日本大阪市議員將促成大阪水道與台南水道實質交流

花蓮獨居翁心臟病發！癱坐家中表情痛苦　警救援送醫保住一命

哈瑪斯領袖遭刺！親伊朗組織連2大咖遇害　中東全面戰爭憂慮升高

100%達陣！慈大後中醫學系國考再創佳績　47名報考全通過

賴清德要新中常委擦亮民進黨招牌　「堅持理想才能吸引各方好漢加入」

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

哈瑪斯誓言「不讓他白白死去」！哈尼雅遭暗殺亡　各界反應一次看

方文琳認當年深愛王傑！「想當他女兒後母」吐心聲：退演藝圈也行

三媽臭臭鍋「醬包擠出小強」！衛生局衝工廠稽查　現場畫面曝光

一家五口回台度假！36歲男墾丁戲水溺斃　美籍妻目睹奪命瞬間

快訊／新莊雨勢不斷　樂天、富邦確定延賽

台灣缺電？郭智輝再反駁　力拚1年內減少跳電頻率

路標寫「北上」卻進交流道？　轎車鬼切撞2車...國道警說話了

地方熱門新聞

彰化和美傳巨響停電　台電：八哥誤觸避雷器

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

廖老大之子遠征西班牙賽車世運會

陳亭妃會同水利署勘災爭取台南緊急防洪治水經費

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

陳怡珍、蔡旺詮與青果西施相揪力挺果農送文旦助弱勢

天災重創　花蓮縣府將發「3000元振興券」救觀光

台南知名傳統杏仁豆腐冰店遭爆食安疑慮衛生局限期改善

颱風前移除高風險樹木護樹安全並重

「台日交流高峰會」一日城市參訪台南讓外賓滿載而歸

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

國寶葉王交趾陶百年來第一次洗澎澎寶石釉風華再現

南消七大新式人員管制APP上線提升消防救災安全！

凱米過境一片狼籍！雲林縣榮民服務處動員送暖

更多熱門

相關新聞

桃園市警察局分局長、大隊長交接

桃園市警察局分局長、大隊長交接

桃園市警察局新任分局長、大隊長布達交接儀式今（19）日由市長張善政主持，張善政期勉各新任首長就任後，能持續發揮多年來累積專業能力與經驗，積極維護市民生活安全、維護交通順暢，以提升桃園治安，讓市民能感受到桃園是一個可以安居樂業的城市。

北榮桃園分院協助你　告別酸痛超easy

北榮桃園分院協助你　告別酸痛超easy

減輕失智症照顧者壓力　「即興劇」助釋壓

減輕失智症照顧者壓力　「即興劇」助釋壓

中西醫合璧抗癌　北榮桃園分院全方位照護

中西醫合璧抗癌　北榮桃園分院全方位照護

北榮桃園分院附設護理之家　春節活動很溫馨

北榮桃園分院附設護理之家　春節活動很溫馨

關鍵字：

北榮桃園分院彭家勛布達

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

台北超商寶可夢機台大撤場

吳宗憲小女兒脫了！

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面