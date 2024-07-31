北榮桃園分院院長布達　彭家勛盼落實「照護榮民與民眾健康」

▲北榮桃園分院舉行彭家勛院長布達典禮。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院31日舉行院長彭家勛「任職布達典禮」，由臺北榮民總醫院陳威明院長主持。陳威明表示，彭家勛院長醫學及醫務管理資歷豐富，服務範圍遍及醫學中心等各級醫院及偏鄉地區醫院，具領導力、執行力、效率高，且應變能力極強，期帶領桃園分院能有全方位突破及提升。

市長張善政於出席布達典禮指出，臺北榮總桃園分院向來用心協助、積極參與桃園市各項業務及政策的推展，近年並持續擴大服務領域，增設中醫及兒童發展聯合評估(早療)中心，提供更多、更完善的服務；除優良的醫療服務外，亦長期深耕社區促進民眾健康、推動長期照顧。

張市長表示，上任桃園市長以來，就把照顧桃園鄉親健康列為第一要務，積極推動擴大肺癌篩檢等計畫與政策，而該院一直是桃園市府堅強後盾，共同守護市民健康。彭院長能力、資歷不在話下，期待北榮桃園分院在彭院長的帶領下欣欣向榮，把桃園的醫療服務帶到另外一個境界，也相信今後該院必能持續加深與桃園市府的合作，為市民帶來更多福音。

北榮桃園分院彭院長表示，過去於新竹分院服務時與健保署北區業務組及其轄區桃竹苗等區域的各層級醫院，皆有深厚情誼及良好互動，在臺北榮總服務時亦熟悉掌握各面向資源，接掌桃園分院後，必定持續引進、運用各項資源，帶領同仁齊心協力、精益求精，積極向醫學中心水準看齊，持續為照護榮民與民眾健康而努力，為政府、醫院及民眾帶來三贏局面。

市府衛生局表示，彭院長曾任臺北榮民總醫院醫務企管部部主任、臺北榮民總醫院新竹分院院長、三軍總醫院副院長、國防醫學院教育長、台灣神經學學會理事長、台灣腦中風病友協會理事長等經歷，並獲頒112年度「衛生福利專業獎章」殊榮。