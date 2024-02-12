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中西醫合璧抗癌緩解患者不適　北榮桃園分院提供全方位照護

▲台北榮總桃園分院中醫科醫師蔡承宏整合中西醫癌症照護服務，減緩癌症患者之不適頗有成效。（圖／北榮桃園分院提供）

▲台北榮總桃園分院中醫科醫師蔡承宏整合中西醫癌症照護服務，減緩癌症患者之不適頗有成效。（圖／北榮桃園分院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為緩解癌症患者疼痛與不適症狀，中醫科醫師蔡承宏去年4月加入台北榮民總醫院桃園分院醫療服務行列，整合中西醫癌症照護服務，對於癌症患者抗癌、免疫調解頗有幫助，利用中醫針灸與穴位貼壓有助於身體抑制疼痛，在健保資料庫相關研究亦證實針灸可減少鴉片類止痛藥使用發生率，緩解癌症患者不適。蔡承宏醫師強調，世界衛生組織（WHO）已於2018年宣布將中醫中藥納入正規癌症醫療治療方針中。

蔡承宏指出，西醫住院與長照體系治療，癌症患者常因手術、放射治療或化療出現血球數量不足、腸胃不適、眩暈、疲倦感、口亁等狀況，癌末患者需面對癌症疼痛、全身痠痛、口腔潰瘍、便秘、腹瀉，常造成生活品質不佳，此時可透過中醫輔助加強病患體力，作為幫助恢復或改善副作用。

▲台北榮總桃園分院中醫科醫師蔡承宏整合中西醫癌症照護服務，減緩癌症患者不適。（圖／北榮桃園分院提供）

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▲台北榮總桃園分院中醫科醫師蔡承宏整合中西醫癌症照護服務，減緩癌症患者不適。（圖／北榮桃園分院提供）

罹患攝護腺癌高齡92歲的朱先生，在台北榮總桃園分院長青園護理之家接受長期照護，原本經常出現腸胃不適、便祕與腹瀉交替、口亁、全身痠痛無力、腹痛等症狀，無數次浣腸讓他覺得非常沒有尊嚴，且生活品質下降、身體不適加上心情沮喪，經過蔡承宏醫師診視後，以中藥與穴位貼壓大幅改善其身體不適況狀，並有效減少浣腸次數。

北榮桃園分院院長王智弘表示，該院已參與健保署「全民健康保險西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫」與「全民健康保險中醫癌症患者加強照護整合方案」，可將腦血管疾病、顱腦損傷、脊髓損傷、呼吸困難、術後疼痛病人、腫瘤手術放化療副作用等患者，透過傳統醫學輔助現代醫學進行整合治療，開立中藥方劑、針灸或穴位貼壓等方式緩解患者不適，並視狀況提供傷科治療或營養飲食衛教指導等全人全方位照護，有效提升患者之生活品質。

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