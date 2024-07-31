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畢嘉士基金會中秋禮盒嚴選馬拉威好茶與台灣手工餅乾支持植樹計畫

▲▼畢嘉士基金會2024中秋禮盒。（圖／畢嘉士基金會提供）

消費中心／綜合報導

今年中秋，畢嘉士基金會首度將非洲馬拉威百年茶園的多款好茶與台灣在地食材烘焙製成的「波波諾諾」手工餅乾結合，推出全新「豐味韻藏」公益禮盒。禮盒採用再生紙製作，綴上極富寓意的圖案，代表送禮人的心意與祝福。消費者購買公益禮盒還能支持馬拉威「植樹計畫」，為環境永續盡一份心力。

「豐味韻藏」公益禮盒一次集齊四款暢銷馬拉威經典茶品，包括松巴綠珍珠白茶、手捻珍藏紅茶、洛神蜜桃白茶以及微風輕拂薄荷綠茶，小包裝組合讓人能夠輕鬆無負擔地一次品嘗。除了馬拉威茶品，基金會選用台灣品牌「波波諾諾」手工餅乾與之搭配。餅乾使用屏東香蕉、台南東山的土窯柴燒桂圓、南投埔里的百香果等台灣食材製作，每一口都吃得到既熟悉又有驚喜的在地風味。基金會將來自馬拉威與台灣土地的豐盛裝進中秋禮盒裡，帶著人們進行一場舌尖上的公益旅行。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，基金會以公平合理的收購價向馬拉威茶園採購茶葉，並提撥「社區發展金」由茶園自主運用於當地基礎建設改善。自2022年底開始，茶園運用這筆社區發展金啟動「植樹計畫」，搶救急遽下降的森林覆蓋率，改善日益嚴重的土壤侵蝕問題，以減緩極端氣候所帶來的重大災害。截至目前已累計種下超過19,782棵樹。

畢嘉士基金會「豐味韻藏」中秋公益禮盒，把台灣與馬拉威的在地好滋味一次收藏，將送禮的心意從味蕾直送心坎。時尚灰的禮盒外觀採用日本古紙100%再生紙製作；雅白色的茶葉、餅乾與寓意團圓的圖案點綴盒上，簡約與質感兼具。支持認購公益禮盒，可以將最好的禮送給最珍貴的人，也將改變的機會傳送到馬拉威。

即日起至8月10日前，搶先預購2024年中秋禮盒享兩件95折優惠，更多禮盒資訊與訂購連結請至https://bit.ly/3W3D5po，或至畢嘉士基金會官網 www.bjorgaas.org.tw 查詢。

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