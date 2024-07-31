檢警肅清創意私房集團　447人送辦！警駁2嫌墜樓亡陰謀論

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆針對犯嫌墜樓陰謀論回應。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局科技犯罪防制中心和專精網路犯罪偵查的偵九大隊，31日針對震驚全台的台版N號房「創意私房論壇」案召開記者會，媒體詢問警方偵辦過程中造成2名涉嫌偷拍兒少影音的犯嫌墜樓身亡，對此科技犯罪防制中心主任回應，「警方感到遺憾、但這些兒少性剝削犯罪嫌疑人，他們是犯罪集團」，「那些被犯嫌偷拍、甚至連被拍攝當下都不知道的兒童少年才是真正的被害人！」

林建隆受訪證實，這是全台第一次、檢警針對創意私房論壇的結構性犯罪集團進行上中下游的全面性掃蕩肅清，包含上游該論壇在台處理入出金額的帳房、製作兒少犯罪影片浮水印的助理，以及中遊專門以誘騙、偷拍產製偷拍兒少性愛、性剝削影片的營利賣家，還有下游購買、收藏、出錢訂製這些兒少犯罪影片的消費者，換言之，創意私房在台的上中下游犯罪結構，在這次專案行動中遭警方瓦解。





▲刑事局逮捕創意私房在台金流帳房張男、朱男等人。（圖／記者張君豪翻攝）

至於鄉民網友指稱的創意私房論壇偷拍案、墜樓犯嫌陰謀論「幕後一定有很強大的力量」，甚至台灣駭客基於公益主動出擊刪除創意私房也被認為滅證，警方強調，創意私房在台註冊的會員、創作影片上傳者共447人身分檢警全面掌握，將會陸續傳喚到案函送法辦。無論是創意私房論壇及後來衍生的Telegram群組「SCP」、「OAT」版主、幹部及偷拍創作者都遭警方逮捕依觸犯《兒少性剝削條例》、《組織犯罪條例》移送法辦。

林建隆強調，由於該案造成無數兒童少年及成年女子受害，被害人在誘騙或者不知情狀態下被偷拍、產製私密性愛影片，檢警這次行動等同宣告以最高規格保護被害人，並向偷拍、產製兒少性剝削影音的偷拍惡狼、窺淫消費者宣戰；刑事局強調，「不是沒偷拍就沒事！連購買、轉傳、收藏都會遭檢警追緝。」



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