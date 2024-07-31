每戶多發5千！彰化加碼淹水補助　淹100cm以上最高領4.5萬

▲凱米颱風重創彰化，濁水溪潰堤，彰化大城鄉緊急撤退 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者吳佩蓁／彰化報導

受凱米颱風影響，中南部地區豪雨成災，彰化縣多處傳出淹水災情，為了減輕民眾財產損失的衝擊，彰化縣長王惠美宣布，縣內淹水家戶加碼補助每戶5千元的緊急慰助金，全力協助民眾重建家園，恢復正常生活。

▲彰化縣政府宣布加碼5千元緊急慰助金 。（圖／彰化縣政府提供）



淹水未達50公分的住戶，由縣府加碼每戶慰助金5千元；淹水達50至100公分的住戶，每戶縣府加碼補助至1萬元，加上中央加發2萬元，共計每戶救助金3萬元；淹水達100公分以上住戶，每戶縣府加碼補助至1萬5千元，中央再加發2萬元，共計每戶救助金3萬5千元；若有中低收入戶身分，中央再補助1萬元，最高可領4.5萬元。

▲彰化路面淹水民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供）



社會處表示，請縣民務必先拍照存證，以利後續申請，民眾即日起至8月31日止，可至房屋所在地鄉鎮市公所提出申請，並檢具相關文件。縣長王惠美表示，感謝各鄉鎮市公所基層同仁辛苦，受理申請從速從寬處理，共同減輕民眾財損負擔。

▲濁水溪潰堤，彰化大城鄉成汪洋一片 。（圖／記者唐詠絮翻攝）