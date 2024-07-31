　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每戶多發5千！彰化加碼淹水補助　淹100cm以上最高領4.5萬

▲▼濁水溪潰堤，彰化大城鄉緊急撤退 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲凱米颱風重創彰化，濁水溪潰堤，彰化大城鄉緊急撤退 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者吳佩蓁／彰化報導

受凱米颱風影響，中南部地區豪雨成災，彰化縣多處傳出淹水災情，為了減輕民眾財產損失的衝擊，彰化縣長王惠美宣布，縣內淹水家戶加碼補助每戶5千元的緊急慰助金，全力協助民眾重建家園，恢復正常生活。

▲▼彰化縣政府宣布加碼5千元緊急慰助金 。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府宣布加碼5千元緊急慰助金 。（圖／彰化縣政府提供）

淹水未達50公分的住戶，由縣府加碼每戶慰助金5千元；淹水達50至100公分的住戶，每戶縣府加碼補助至1萬元，加上中央加發2萬元，共計每戶救助金3萬元；淹水達100公分以上住戶，每戶縣府加碼補助至1萬5千元，中央再加發2萬元，共計每戶救助金3萬5千元；若有中低收入戶身分，中央再補助1萬元，最高可領4.5萬元。

▲路面淹水民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供）

▲彰化路面淹水民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供）

社會處表示，請縣民務必先拍照存證，以利後續申請，民眾即日起至8月31日止，可至房屋所在地鄉鎮市公所提出申請，並檢具相關文件。縣長王惠美表示，感謝各鄉鎮市公所基層同仁辛苦，受理申請從速從寬處理，共同減輕民眾財損負擔。

▲▼濁水溪潰堤，彰化大城鄉緊急撤退 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲濁水溪潰堤，彰化大城鄉成汪洋一片 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／劉德華演唱會確定「實名抽選制」　登記時間曝光
快訊／日央開獎！　利率上限升至0.25%　
LIVE／夏克立爆約女移工！民眾黨美女發言人掉碧潭　戴資穎今
奪冠球拍被踩斷！　中國球王當場情緒失控：什麼素質
韓女國手「冷臉」吸2500萬瀏覽！　網暴動：太帥了
快訊／哈瑪斯政治領袖　遭暗殺身亡
還原林子宇碧潭落水！抓天鵝船求救　家人對岸急喊她名字
快訊／委內瑞拉宣布斷交秘魯！
快訊／台中「聯結車撞機車」！騎士當場慘死
和牛EMPEROR高調復業！　衛生局怒了：天天上門查
獨／月收1500！法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

扛走12萬香油錢4個月後再偷1次　失業男1原因獲減刑

獨／高雄米奇屋火警獨居婦遭嗆死　家屬曝雜物堆積驚人重量

長髮泰女來台下海美豔背影曝　男客一聽真相...嚇到噴出這句話

連續14「賊」字罵分局長！反對設土資場抗爭　總幹事遭判刑定讞

檢警肅清創意私房集團　447人送辦！警駁2嫌墜樓亡陰謀論

還原林子宇碧潭落水！漂水面抓天鵝船求救　家人對岸急喊她名字

快訊／台中大肚「聯結車碰撞機車」！騎士當場慘死　肇責釐清中

「台版柬埔寨案」害死3條人命　S姊、茶董二審仍判無期徒刑

法拍驚見「炭治郎、禰豆子」！還有大安區建物土地　喊：挑戰最低價

超商偷拍正妹直播主！大叔落跑遭攔　自承「我有一點變態」刪照

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

扛走12萬香油錢4個月後再偷1次　失業男1原因獲減刑

獨／高雄米奇屋火警獨居婦遭嗆死　家屬曝雜物堆積驚人重量

長髮泰女來台下海美豔背影曝　男客一聽真相...嚇到噴出這句話

連續14「賊」字罵分局長！反對設土資場抗爭　總幹事遭判刑定讞

檢警肅清創意私房集團　447人送辦！警駁2嫌墜樓亡陰謀論

還原林子宇碧潭落水！漂水面抓天鵝船求救　家人對岸急喊她名字

快訊／台中大肚「聯結車碰撞機車」！騎士當場慘死　肇責釐清中

「台版柬埔寨案」害死3條人命　S姊、茶董二審仍判無期徒刑

法拍驚見「炭治郎、禰豆子」！還有大安區建物土地　喊：挑戰最低價

超商偷拍正妹直播主！大叔落跑遭攔　自承「我有一點變態」刪照

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

審計部指「用Line通知」畜產會買進口蛋　陳駿季認：緊急狀況才這樣

Hani未婚夫慘了「2節目遭開鍘退出」！醫死人裝沒事　家屬衝醫院慟抗議

國民黨國會改革說明會狂辦超過200場　各縣市街講明再展開

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

快訊／日央開獎！利率上限升至0.25%　日圓匯價見151後拉回

行天宮收香爐「神明很少來」？眾人齊噴太荒謬　曝拜拜不靈原因

響應永續發展　長榮航直營長汎假期推綠色旅遊

試開箱／9成以上護唇精華添加超奢寵！養護氣色一次有當然爆紅

快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

社會熱門新聞

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

民眾黨發言人「碧潭落水」　民眾目擊：自己走進水裡

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

即／高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

女婚後拒行房！逼丈夫要愛愛先付500

創意私房400名「黃子佼們」身分全曝光　

即／台中驚傳幼兒園虐童！5孩身上都出現瘀青

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

女警開單遭關切！善化分局：不是警察高層

孫安佐帶瓦斯火槍上信義區遭移送！　送驗結果曝光

高雄民宅火警　女屋主躲廁所無生命跡象

台南大貨車猛撞！長榮鋼便橋限高架垮了

更多熱門

相關新聞

嘉義縣加碼災後補助　淹水戶最高領4萬

嘉義縣加碼災後補助　淹水戶最高領4萬

強颱凱米肆虐重創嘉義，強風豪雨導致嘉義多地出現淹水、土石流等災情，嘉義縣政府為了協助民眾早日恢復生活，決定加碼補助，淹水達50公分以上，縣府加碼1萬元，未滿50公分加碼5千元，縣長翁章梁強調各地鄉鎮市公所會「從速、從簡、從寬」儘速處理。

大低壓環流醞釀「多個熱帶擾動」　吳德榮曝颱風侵台機率

大低壓環流醞釀「多個熱帶擾動」　吳德榮曝颱風侵台機率

強颱凱米猛襲　經部：346支風機仍佇立

強颱凱米猛襲　經部：346支風機仍佇立

彰化10/1科技執法　4支加抓未讓行人

彰化10/1科技執法　4支加抓未讓行人

颱風前移除高風險樹木護樹安全並重

颱風前移除高風險樹木護樹安全並重

關鍵字：

颱風彰化淹水災情救助

讀者迴響

熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

直擊Hebe、短髮女私約外出！

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不簽字

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面