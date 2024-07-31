農業部遭揭「Line通知畜產會買進口蛋」　陳駿季：狀況緊急做法

▲農業部長陳駿季回應審計部的進口蛋調查。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部進口蛋專案爭議不斷，審計部最新決算報告揭露，進口蛋採購過程有多項缺失，甚至在計畫還沒核定畜產會僅憑農業部的LINE訊息或函文，即辦理進口作業。農業部長陳駿季今坦言，去年全台蛋荒，全世界都在搶蛋，才會用比較快的方式通知畜產會，未照正常程序先提計畫，強調屬於緊急狀況，對於審計部提及的多項缺失，農業部會充分檢討改進。

為解決去年蛋荒，農業部委託中央畜產會辦理「112年度雞蛋緊急調度計畫」及追加計畫，補助經費8億1801萬餘元，以進口雞蛋填補國內市場供需缺口。但審計部在決算報告指出農業部多項採購缺失，農業部甚至在補助計畫尚未核定前，就通知畜產會辦理採購，與相關經費處理作業規定不合。

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審計部決算報告指出，農業部先是未能精準掌握國產雞蛋生產狀況，缺乏產銷預警機制，後來又錯估國內雞蛋產能回升，導致專案進口的1.5億多顆進口蛋，有5579萬顆過期銷毀，占專案進口總數36.17％；而畜產會接受農業部補助執行採購計畫，但採購及付款作業有欠周妥；進口蛋洗選效期與冷凍液蛋產地標示錯誤，引發國人食安疑慮；以及因過期進口蛋銷毀作業、冷凍加工液蛋待銷售，又徒增每日冷凍與倉儲成本逾20萬元。

陳駿季今出席農業部記者會，會後接受媒體聯訪。他指出，當時在行政院召開多次相關會議，希望盡快讓消費者能買到雞蛋，才會用比較快的方式通知畜產會，並沒有先提正式核定的計畫，因為緊急狀況，所以處理方式不同，強調並非常態。

陳駿季表示，畜產會屬法人組織，具有產銷調節的責任，而產銷調節可分年度計畫和特殊情況，如果是年度產銷調節，就會先提計畫，但112年雞蛋專案進口屬於緊急狀況，去年3月全台蛋荒、蛋價飆漲，因而委託畜產會執行進口蛋採購任務，為了加速作業，如果還要提計畫報農業部、再報行政院，可能一拖就要一、二個月，「所以在緊急的狀態之下，沒辦法照正常的程序。」

陳駿季說明，畜產會有自有資金，可先用自有資金去做相關產銷調節運作，後續再提計劃時，農業部就會依法補助，如果是屬於必須公開招標部分，就要符合公開招標作業程序，農業部才會提供補助，如果不符合公開招標程序，就不會補助到1/2以上，強調在整個的程序上還是合法的。

針對審計部提及多項缺失，陳駿季表示，之前已經多次對外說明，整個畜產會內部採購流程有很多需要改善的地方，農業部也啟動相關檢討，對於審計部報告會充分檢討，未來會更強化相關行政程序。