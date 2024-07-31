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大低壓環流醞釀「多個熱帶擾動」　吳德榮曝颱風侵台機率

▲▼歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，未來一周台灣東方至日本南方海面大低壓環流醞釀中，其中可能有多個熱帶擾動發展。（翻攝《三立準氣象－老大洩天機》)。

▲歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，未來一周台灣東方至日本南方海面大低壓環流醞釀中，可能有多個熱帶擾動發展。（翻攝《三立準氣象－老大洩天機》)。

記者蔡亞樺／台北報導

氣象專家吳德榮今（31日）指出，西半部午後防大雷雨，並留意瞬間大雨發生，而未來一周台灣東方、日本南方海面有大低壓環流醞釀中，可能有多個熱帶擾動，無論是否發展為颱風，環境都不利接近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周台灣處於高壓環境，目前在日本南方海面環境確實是個大低壓帶，日本南方海面低壓、而台灣是高壓，洋面上不穩定，因此低壓帶的低壓發展走向比較難預估，比較複雜運動的方式，後續發展要再觀察是否熱帶系統的發展。

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後西半部有局部大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。溫度方面，今天偏熱，北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮說，明天至周日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。

他指出，下周一、周二晴朗炎熱，清晨中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮表示，歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，未來一周台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流（季風環流）醞釀中，其中或有多個熱帶擾動，無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣，故未來1周內無需顧慮颱風侵台。

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