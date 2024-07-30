拜登剩餘任期重點！提最高法院3大改革　將修憲明定無人有豁免權

▲美國總統拜登在接下來的半年任期裡將致力於對最高法院提出改革。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登今天提3大改革最高法院的方向，將修憲納入「任何人不得凌駕法律」條文、立法限制大法官任期、制定大法官操守規範。美國最高法院近年爭議不斷，民調顯示，民眾不滿意度高達6成。

拜登（Joe Biden）已宣布不連任，並將改革最高法院列為剩餘約半年任期的重點。他今天在華盛頓郵報（The Washington Post）投書並且發表演說，說明改革是為了要重建對法院和民主的信心與問責制。

「近年來，最高法院作出的極端性裁決削弱長期建立的公民權利原則、及對公民的保護。」拜登在德州出席詹森總統圖書館（LBJ Presidential Library）紀念民權法案（The Civil Rights Act）制定60週年活動時，做上述表示。

拜登舉例，最高法院2013年就「希比郡訴霍德案」（Shelby County v. Holder）裁定「投票權法案」（The Voting Rights Act）的關鍵條文無效，導致全國許多地方出現限制投票權的規定；2022年推翻1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），終止憲法對墮胎權的保障。

拜登並抨擊最高法院7月就「川普訴美國案」（Trump v. United States）裁定，總統任內公務行為享豁免權的判決。他指出：「法院的裁定幾乎代表總統可以違背其誓言，藐視我們的法律，而不會面臨任何後果。」

「這個國家建立在一個簡單而深刻的原則上：任何人不得凌駕法律。無論是美國總統，還是美國最高法院的法官，都不例外。沒有人。」

拜登提出3大改革方向，首先是修改憲法，將新增「任何人不得凌駕法律修正案」，總統不能因在任期間犯下的罪行而免於起訴，憲法不賦予曾擔任總統的任何人免於聯邦刑事起訴、審判、定罪或判刑的豁免權。

拜登主張，總統每2年任命1名大法官，大法官任期18年，減少單一總統能過度影響最高法院的機會。也將制定大法官的操守規範，大法官必須揭露收受禮物、避免公開政治活動、迴避涉及利益衝突的案件。這兩項主張都須立法或修法。

美國最高法院有9名大法官，大法官為終身職，目前保守派與自由派比例為6比3，其中3名保守派法官是川普擔任總統（2017-2021年）時任命。根據美聯社的報導，包括現年76歲的湯馬斯（Clarence Thomas）在任33年、69歲的羅伯茲（John Roberts）在任19年、74歲的阿利托（Samuel Alito）在任18年，3人是目前在任最久的大法官。

湯馬斯近年捲入收禮醜聞，司改團體「修復法院」（Fix the Court）6月指出，他於2004至去年間接受103項禮物，價值超過240萬美元（約新台幣7890萬元），沒有申報。參議院司法委員會6月調查，指出他至少還有3次接受共和黨大金主、德州房地產大亨柯羅（Harlan Crow）招待旅遊，沒有申報。

阿利托5月面臨外界要求迴避審理豁免案，因為他位於維吉尼亞州居家門口的美國國旗倒掛、紐澤西州的家則掛上「向天請願旗」（Appeal to Heaven），這面旗幟源於美國的獨立運動，也是參與2021年國會山莊暴亂者高舉的旗幟。

阿利托當時指出，兩面旗子都是她太太掛的，他尊重他太太的做法，撇清與他的關係。外界質疑他無法公平裁決川普案，但他拒絕迴避。

前總統歐巴馬（Barack Obama）任命的自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）也被控利用應邀演講的機會推銷她的回憶錄及童書著作。美聯社去年11月報導，自她2009年成為大法官後，以這種方式賣書賺進370萬美元。

美國有線電視新聞網CNN報導，馬凱特大學（Marquette）5月的民調顯示，61%的民眾不滿意最高法院，與4年前相比，當時最高法院的支持度為66%。

拜登2020年參選曾誓言改革最高法院，上任後也組成委員會研議，委員會2021年底提出報告，但拜登直到「川普訴美國案」的裁定才有行動。華郵報導，這項裁定發布不到1小時，拜登即打電話給哈佛大學憲法教授崔畢（Laurence Tribe），討論最高法院的改革，崔畢之後投書媒體，強調改革最高法院的必要。

美國媒體普遍認為，距離11月的總統大選剩下99天，關於大法官提名與任期、及操守規範的改革，不太容易獲得國會支持，而新增憲法增修條文的難度更高。美國上次修憲是32年前，是關於國會議員薪資的「第二十七修正案」，規定若國會通過提高薪資，只有在下一屆國會議員上任後才能生效。

拜登被記者問到如何獲得國會支持，他說：「我們會找到辦法的。」