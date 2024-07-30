　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登剩餘任期重點！提最高法院3大改革　將修憲明定無人有豁免權

▲▼美國現任總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登在接下來的半年任期裡將致力於對最高法院提出改革。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登今天提3大改革最高法院的方向，將修憲納入「任何人不得凌駕法律」條文、立法限制大法官任期、制定大法官操守規範。美國最高法院近年爭議不斷，民調顯示，民眾不滿意度高達6成。

拜登（Joe Biden）已宣布不連任，並將改革最高法院列為剩餘約半年任期的重點。他今天在華盛頓郵報（The Washington Post）投書並且發表演說，說明改革是為了要重建對法院和民主的信心與問責制。

「近年來，最高法院作出的極端性裁決削弱長期建立的公民權利原則、及對公民的保護。」拜登在德州出席詹森總統圖書館（LBJ Presidential Library）紀念民權法案（The Civil Rights Act）制定60週年活動時，做上述表示。

拜登舉例，最高法院2013年就「希比郡訴霍德案」（Shelby County v. Holder）裁定「投票權法案」（The Voting Rights Act）的關鍵條文無效，導致全國許多地方出現限制投票權的規定；2022年推翻1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），終止憲法對墮胎權的保障。

拜登並抨擊最高法院7月就「川普訴美國案」（Trump v. United States）裁定，總統任內公務行為享豁免權的判決。他指出：「法院的裁定幾乎代表總統可以違背其誓言，藐視我們的法律，而不會面臨任何後果。」

「這個國家建立在一個簡單而深刻的原則上：任何人不得凌駕法律。無論是美國總統，還是美國最高法院的法官，都不例外。沒有人。」

拜登提出3大改革方向，首先是修改憲法，將新增「任何人不得凌駕法律修正案」，總統不能因在任期間犯下的罪行而免於起訴，憲法不賦予曾擔任總統的任何人免於聯邦刑事起訴、審判、定罪或判刑的豁免權。

拜登主張，總統每2年任命1名大法官，大法官任期18年，減少單一總統能過度影響最高法院的機會。也將制定大法官的操守規範，大法官必須揭露收受禮物、避免公開政治活動、迴避涉及利益衝突的案件。這兩項主張都須立法或修法。

美國最高法院有9名大法官，大法官為終身職，目前保守派與自由派比例為6比3，其中3名保守派法官是川普擔任總統（2017-2021年）時任命。根據美聯社的報導，包括現年76歲的湯馬斯（Clarence Thomas）在任33年、69歲的羅伯茲（John Roberts）在任19年、74歲的阿利托（Samuel Alito）在任18年，3人是目前在任最久的大法官。

湯馬斯近年捲入收禮醜聞，司改團體「修復法院」（Fix the Court）6月指出，他於2004至去年間接受103項禮物，價值超過240萬美元（約新台幣7890萬元），沒有申報。參議院司法委員會6月調查，指出他至少還有3次接受共和黨大金主、德州房地產大亨柯羅（Harlan Crow）招待旅遊，沒有申報。

阿利托5月面臨外界要求迴避審理豁免案，因為他位於維吉尼亞州居家門口的美國國旗倒掛、紐澤西州的家則掛上「向天請願旗」（Appeal to Heaven），這面旗幟源於美國的獨立運動，也是參與2021年國會山莊暴亂者高舉的旗幟。

阿利托當時指出，兩面旗子都是她太太掛的，他尊重他太太的做法，撇清與他的關係。外界質疑他無法公平裁決川普案，但他拒絕迴避。

前總統歐巴馬（Barack Obama）任命的自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）也被控利用應邀演講的機會推銷她的回憶錄及童書著作。美聯社去年11月報導，自她2009年成為大法官後，以這種方式賣書賺進370萬美元。

美國有線電視新聞網CNN報導，馬凱特大學（Marquette）5月的民調顯示，61%的民眾不滿意最高法院，與4年前相比，當時最高法院的支持度為66%。

拜登2020年參選曾誓言改革最高法院，上任後也組成委員會研議，委員會2021年底提出報告，但拜登直到「川普訴美國案」的裁定才有行動。華郵報導，這項裁定發布不到1小時，拜登即打電話給哈佛大學憲法教授崔畢（Laurence Tribe），討論最高法院的改革，崔畢之後投書媒體，強調改革最高法院的必要。

美國媒體普遍認為，距離11月的總統大選剩下99天，關於大法官提名與任期、及操守規範的改革，不太容易獲得國會支持，而新增憲法增修條文的難度更高。美國上次修憲是32年前，是關於國會議員薪資的「第二十七修正案」，規定若國會通過提高薪資，只有在下一屆國會議員上任後才能生效。

拜登被記者問到如何獲得國會支持，他說：「我們會找到辦法的。」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬
永山龍樹道歉了！　與西班牙選手合照大和解
《淚之女王》文太裕宣布結婚！　遇到能一生相愛的人
獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況
蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」　iOS 17.6重要錯誤
中國夫妻富士山開打　對話太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」
YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店看不出真假　列3聲明負

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女子擊劍竟3人混戰？埃及女將懷孕7月仍上戰場　打贏世界第10超強

美要開新科技園區！砸2千億當台積電鄰居　鳳凰城組團「來台取經」

拜登剩餘任期重點！提最高法院3大改革　將修憲明定無人有豁免權

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」

巴黎奧運選手村太爛！房間沒冷氣、6成是素食　南韓泳將直接搬走

南韓22歲rapper直播「假裝跳樓」！下秒失足摔死　網揪疑點

女度假被「蚊子叮咬」長一大片皮疹　全身皮膚脫落嚴重掉髮

法22歲鮮肉選手泳褲太緊！下面「鼓一大包」畫面曝　粉絲快瘋了

普吉島海邊「人類骨骸」沖上岸！大腿骨黏著爛肉　死亡疑8周↑

女胃痛以為癌症復發　醫生發現「20公分長布」藏她體內2年

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

女子擊劍竟3人混戰？埃及女將懷孕7月仍上戰場　打贏世界第10超強

美要開新科技園區！砸2千億當台積電鄰居　鳳凰城組團「來台取經」

拜登剩餘任期重點！提最高法院3大改革　將修憲明定無人有豁免權

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」

巴黎奧運選手村太爛！房間沒冷氣、6成是素食　南韓泳將直接搬走

南韓22歲rapper直播「假裝跳樓」！下秒失足摔死　網揪疑點

女度假被「蚊子叮咬」長一大片皮疹　全身皮膚脫落嚴重掉髮

法22歲鮮肉選手泳褲太緊！下面「鼓一大包」畫面曝　粉絲快瘋了

普吉島海邊「人類骨骸」沖上岸！大腿骨黏著爛肉　死亡疑8周↑

女胃痛以為癌症復發　醫生發現「20公分長布」藏她體內2年

賴主恩奧運吞敗　LINE「6個字」回應老婆！她當場爆哭

台股開低走高上下震盪逾400點！指數收漲59點　台積電跌4元

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留滯釣客

白髮翁開休旅撞2車側翻！暖心騎士助脫困　站後方狂揮手畫面曝

韓21歲饒舌歌手「開玩笑要跳樓」瘋傳腳滑墜樓！　3疑點遭指：造假

金門翻船案今協商達共識　李孟諺盼：陸開放部分旅客到金馬

奧運熱度一屆不如一屆　是時候變得更快更高更強

賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

高鐵新竹站道岔異常、人員入侵軌道　部分列車延誤

威力彩2.57億獎落基隆！開獎前有異象　老闆：好幾隻鳥飛來飛去

國際熱門新聞

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

NBA球員轉戰沙灘排球　奧運又贏了

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

瓦格納遭屠殺　烏克蘭宣稱參與

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

147人食物中毒1死！　日鰻魚飯：廚師沒戴手套

更多熱門

相關新聞

女乘客怕冷要毯子　被空姐當眾飆罵

女乘客怕冷要毯子　被空姐當眾飆罵

加拿大航空(Air Canada)航班一架預計從摩洛哥飛往蒙特婁(Montreal)的航班，傳出空姐與乘客發生嚴重衝突，畫面中可看到，一名空姐同時以英語和法語正在飆罵一名女乘客，最後導致該航班被取消，而發生衝突原因與乘客要毯子有關。

男大生告白遭拒砍學姊　判刑5年半定讞

男大生告白遭拒砍學姊　判刑5年半定讞

簡訊曝光！川普遇刺前90分鐘警已鎖定嫌犯

簡訊曝光！川普遇刺前90分鐘警已鎖定嫌犯

美議員提案：「 全面制裁」中國以嚇阻犯台

美議員提案：「 全面制裁」中國以嚇阻犯台

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

關鍵字：

美國北美要聞拜登最高法院

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面