委內瑞拉總統宣布勝選贏第3任期　反對派稱選舉舞弊

▲委內瑞拉現任總統馬杜洛贏得第3個6年任期。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉28日舉行總統大選，根據多間出口民調結果，反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）以逾65%得票率大幅領先執政11年的現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。然而選委會29日凌晨宣布，馬杜洛以51%得票率勝選，贏得第3個總統任期。然而這次的選舉結果延遲6小時才公布，反對派宣稱存在選舉舞弊。

路透、BBC、衛報等報導，委內瑞拉選委會在開票統計進度約80%的時候，正式宣布馬杜洛獲得超過500萬張選票，以得票率51%當選總統，龔薩雷茲則是擁有440萬張選票，得票率為44%。馬杜洛現身總統府在支持者面前發表演說時提到，他的連任是和平與穩定的勝利，重申國家選舉體系透明，並將於29日簽署法令，舉辦全國對話。

然而選委會公布的大選結果與多間出口民調數據差距甚大。愛迪生研究公司（Edison Research）出口民調統計顯示，龔薩雷茲贏得65%選票，勝過馬杜洛拿下的31%選票；當地公司Meganalisis預測，龔薩雷茲贏得65%選票，馬杜洛獲得不到14%選票。

▲委內瑞拉反對派候選人龔薩雷茲。（圖／路透）

不只如此，這次大選結果延遲約6小時才公布，選委會透過聲明表示，是因為選舉資料傳輸系統被入侵，才會延遲公布結果，已要求司法部長展開調查。

反對派宣稱選舉計票過程存在選舉舞弊，誓言要挑戰選舉結果。不過龔薩雷茲也表明，並不是要呼籲支持者走上街頭或是採取任何暴力行為。

在選舉結果公布後引發南美多國政府關切，美國國務卿布林肯也表示，美國嚴重關切當局公布的結果並未反映委內瑞拉人民的意志與選票，呼籲委內瑞拉選舉機構公布詳細數據。