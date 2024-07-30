　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

批總統馬杜洛「偷走大選」　委內瑞拉街頭示威釀1死

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

文／中央社卡拉卡斯29日綜合外電報導

數以千計憤怒的委內瑞拉民眾今天走上街頭，抗議「大選被偷走」，他們撕毀總統馬杜洛的海報，鍋碗瓢盆撞擊聲響徹首都卡拉卡斯，這場示威活動已造成1人喪命。

法新社報導，委內瑞拉人民對於多年糧食短缺、家庭收入減少，以及被批為獨裁的左翼政府厭倦不已。效忠馬杜洛（Nicolas Maduro）的選舉委員會宣布馬杜洛在28日大選中贏得第3個任期後，民眾上街抗議，表達他們內心的絕望。

委內瑞拉石油資源豐富，卻深陷經濟危機。民調預測反對派會在這次大選中取得壓倒性勝利，反對派也宣稱攫獲了2/3以上選票。

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

一個支持反對派的遊行隊伍從佩塔雷（Petare）貧民區出發，在傾盆大雨中抵達市中心，國民警衛隊動用催淚瓦斯驅散人群。

22歲選民費雪（Melanie Fiser）拒絕接受官方發布的選舉結果，她憤怒地告訴法新社，「這場選舉在昨晚被搶走了」。

國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）宣布馬杜洛贏得51%選票，龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）的得票率為44%。

忠於馬杜洛的委內瑞拉法院禁止人氣頗高、和藹可親的反對派前議員馬查多（Maria Corina Machado）參選總統後，由龔薩雷斯代她出征。

委國法院以貪污罪名禁止馬查多擔任公職15年，但她喊冤說這項罪名子虛烏有，許多民眾也認為指控不實。

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

費雪說，龔薩雷斯才是這場大選的真正贏家，她說她已經受夠了仰賴政府發放食物的困苦生活。

委內瑞拉多數民眾每月只能靠著少少的錢過活，還得忍受糧食、肥皂和衛生紙等基本生活用品短缺。

費雪說：「我不要援助。我要馬杜洛下台。」示威群眾也在反覆高呼的口號中，表達了同樣的想法。

一個非政府組織說，委內瑞拉今天爆發抗議活動，已造成1人喪命。

委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）負責人羅梅洛（Alfredo Romero）在社群平台X表示，西北部的雅拉柯州（Yaracuy）有1人死亡，另有46人在選後的示威活動中被捕。

 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／「台灣蝶王」王冠閎預賽分組第3！有望晉級
被浪搖暈！台灣女優TINY乳房長腫瘤康復　仍要在日本拍片
凱米在山壁「崩出台灣地圖」　仁愛鄉民驚呼：還有中央山脈
直擊內部慘況！32間房燒爛　3死者身分曝
快訊／最新一波全國中高階警官調動　33人名單曝
快訊／新北國王宣布楊敬敏離隊　毛加恩不捨
1.7萬人追蹤！「台股奶奶孝親團」竟是詐團　多人上當削5千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧運真的是性愛天堂！選手一下機就急著約炮　交友軟體被灌到當機

陸屁孩遊日「拿石頭砸販賣機」！被路人拍下　母惱羞打人遭逮

台男在泰國涉及詐騙遭警方逮捕　監視器、路由器人贓俱獲

英火辣女警牢房當炮房！「揪囚犯嘿咻」上傳OnlyFans　恐被監終生

美蛙泳銀牌選手竟是「全職工程師」！　東奧後還拿到碩士學位

金正恩愛女不是接班人！兒子密藏海外留學　為掩人耳目推她出來

美泳將100公尺仰式奪銅！　比賽完見「看台上1物」更嗨：是女兒

女運動員選手村休息「窗外突傳天籟合聲」　千萬網感動：太美了

泰男上身赤裸暴斃！屍體腐臭「遭30愛犬啃食」　左腿白骨都露出來了

瀑布自拍腳滑！　14歲正妹網紅「墜河卡岩縫」活活溺斃

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

奧運真的是性愛天堂！選手一下機就急著約炮　交友軟體被灌到當機

陸屁孩遊日「拿石頭砸販賣機」！被路人拍下　母惱羞打人遭逮

台男在泰國涉及詐騙遭警方逮捕　監視器、路由器人贓俱獲

英火辣女警牢房當炮房！「揪囚犯嘿咻」上傳OnlyFans　恐被監終生

美蛙泳銀牌選手竟是「全職工程師」！　東奧後還拿到碩士學位

金正恩愛女不是接班人！兒子密藏海外留學　為掩人耳目推她出來

美泳將100公尺仰式奪銅！　比賽完見「看台上1物」更嗨：是女兒

女運動員選手村休息「窗外突傳天籟合聲」　千萬網感動：太美了

泰男上身赤裸暴斃！屍體腐臭「遭30愛犬啃食」　左腿白骨都露出來了

瀑布自拍腳滑！　14歲正妹網紅「墜河卡岩縫」活活溺斃

中橫便道上谷關至德基！明天中午開放通車　8／4前將加開班次

楊銘威驚喜回鍋《營業中》！鬼鬼真實反映曝光　姚元浩爆和他有點脫節

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

拍到崩潰！　劉伊心三寶媽寫真　曠世「巨」作問世

快訊／「台灣蝶王」王冠閎初戰巴黎！預賽分組第3晉級希望濃

讓糟糕的一天變得沒那麼糟糕！人生成功升級的關鍵要素：復盤

邊間透天1景象「4戶全中」　他傻眼：免費1到2格停車位？

黃冠智赴日訓練「帶導演一起」挑求婚鑽戒　一到澀谷店面GG了！

奧運真的是性愛天堂！選手一下機就急著約炮　交友軟體被灌到當機

LIVE／陸漁船翻覆案兩岸達成共識　陸委會最新說明

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

國際熱門新聞

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

NBA球員轉戰沙灘排球　奧運又贏了

瓦格納遭屠殺　烏克蘭宣稱參與

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

147人食物中毒1死！　日鰻魚飯：廚師沒戴手套

更多熱門

相關新聞

委內瑞拉總統馬杜洛勝選　贏得第3任期

委內瑞拉總統馬杜洛勝選　贏得第3任期

委內瑞拉28日舉行總統大選，根據多間出口民調結果，反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）以逾65%得票率大幅領先執政11年的現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。然而選委會29日凌晨宣布，馬杜洛以51%得票率勝選，贏得第3個總統任期。這次的選舉結果延遲6小時才公布，反對派宣稱存在選舉舞弊。

孟加拉下格殺令　美調升旅遊警示至最高

孟加拉下格殺令　美調升旅遊警示至最高

男倒車撞幼兒園說詞疑點多　幕後疑有藏鏡人

男倒車撞幼兒園說詞疑點多　幕後疑有藏鏡人

孟加拉示威衝突不斷　死亡總數增至50人

孟加拉示威衝突不斷　死亡總數增至50人

孟加拉示威至少6死　全國校園停課

孟加拉示威至少6死　全國校園停課

關鍵字：

委內瑞拉馬杜洛示威

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面