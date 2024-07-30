批總統馬杜洛「偷走大選」　委內瑞拉街頭示威釀1死

▲委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



文／中央社卡拉卡斯29日綜合外電報導

數以千計憤怒的委內瑞拉民眾今天走上街頭，抗議「大選被偷走」，他們撕毀總統馬杜洛的海報，鍋碗瓢盆撞擊聲響徹首都卡拉卡斯，這場示威活動已造成1人喪命。

法新社報導，委內瑞拉人民對於多年糧食短缺、家庭收入減少，以及被批為獨裁的左翼政府厭倦不已。效忠馬杜洛（Nicolas Maduro）的選舉委員會宣布馬杜洛在28日大選中贏得第3個任期後，民眾上街抗議，表達他們內心的絕望。

委內瑞拉石油資源豐富，卻深陷經濟危機。民調預測反對派會在這次大選中取得壓倒性勝利，反對派也宣稱攫獲了2/3以上選票。

一個支持反對派的遊行隊伍從佩塔雷（Petare）貧民區出發，在傾盆大雨中抵達市中心，國民警衛隊動用催淚瓦斯驅散人群。

22歲選民費雪（Melanie Fiser）拒絕接受官方發布的選舉結果，她憤怒地告訴法新社，「這場選舉在昨晚被搶走了」。

國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）宣布馬杜洛贏得51%選票，龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）的得票率為44%。

忠於馬杜洛的委內瑞拉法院禁止人氣頗高、和藹可親的反對派前議員馬查多（Maria Corina Machado）參選總統後，由龔薩雷斯代她出征。

委國法院以貪污罪名禁止馬查多擔任公職15年，但她喊冤說這項罪名子虛烏有，許多民眾也認為指控不實。





▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

費雪說，龔薩雷斯才是這場大選的真正贏家，她說她已經受夠了仰賴政府發放食物的困苦生活。

委內瑞拉多數民眾每月只能靠著少少的錢過活，還得忍受糧食、肥皂和衛生紙等基本生活用品短缺。

費雪說：「我不要援助。我要馬杜洛下台。」示威群眾也在反覆高呼的口號中，表達了同樣的想法。

一個非政府組織說，委內瑞拉今天爆發抗議活動，已造成1人喪命。

委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）負責人羅梅洛（Alfredo Romero）在社群平台X表示，西北部的雅拉柯州（Yaracuy）有1人死亡，另有46人在選後的示威活動中被捕。