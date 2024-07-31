高屏傳統市場豆腐驗出防腐劑！吃下肚恐胃痛嘔吐　公布3攤商　

▲消保會公布南台灣3家傳統市場豆腐攤販添加違規防腐劑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣消費者保護協會近日針對南台灣中大型傳統市場，稽查50件新鮮嫩豆腐，發現高雄肉豆公市場、屏東建華市場、屏東北區市場各有1家攤販販售不得檢出的防腐劑苯甲酸，呼籲黑心業者別來亂。生技專家表示，大劑量苯甲酸吃下肚恐釀胃痛、噁心嘔吐，並造成腸胃黏膜受損。

「黑心業者別來亂、政府加強把關！」台灣消保會今日公開台南15件、高雄25件、屏東10件，共計50家傳統市場豆腐攤販稽查防腐劑苯甲酸送驗結果。

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▲高雄肉豆公市場嫩豆腐驗出防腐劑超標。（圖／消保會提供）

▲屏東北區市場板豆腐驗出防腐劑超標。（圖／消保會提供）

▲屏東建華市場豆腐攤販驗出嚴重防腐劑超標。（圖／消保會提供）

高雄肉豆公市場一家攤販販售的嫩豆腐檢出苯甲酸0.15 g/kg；屏東北區市場中華上一家攤販販售的板豆腐驗出苯甲酸0.53 g/kg；屏東建華市場光明街一家豆製品攤販販售的板豆腐，則驗出苯甲酸1.71g/kg嚴重超標。

台灣消保協會執行長徐邦瀚表示，苯甲酸雖然可以添加在豆干裡面，但即使是加在豆干劑量也不能超過0.6 g/kg，這次台灣消保協會檢驗的傳統市場豆腐中，屏東建華市場豆腐攤位竟被驗出不得檢出的苯甲酸劑量是1.71 g/kg的高劑量，比豆干合法能添加的劑量還多二倍。

▲高屏3家豆腐攤販驗出防腐劑苯甲酸。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣消保協會醫事專業委員、義大生物科技學系助理教授劉孝漢表示，苯甲酸為白色粗狀粉末稍帶有結晶且有特殊苯甲酸氣味或嗆味，有抑制真菌、細菌、黴菌生長的作用。 食入可能發生刺激、噁心、嘔吐、胃痛，大劑量則會發生喉嚨痛、胃痛、噁心、嘔吐和可能性過敏反應。 且該物質會造成腸胃道的中度不適，可能會發生黏膜嚴重損害，大量吞食是有害的。

劉孝漢指出，台灣食品安全衛生管理法對苯甲酸在不同食品中的使用量有明確規定，這些規定旨在平衡食品保存效果和消費者健康安全。世界衛生組織（WHO）建議苯甲酸的每日耐受攝入量為每公斤體重5毫克。以60公斤成年人為例，每日安全攝入量約為0.3克。消費者應注意閱讀食品標籤，合理選擇含苯甲酸的食品。

台灣消保協會呼籲業者勿添加違法的防腐劑，以免觸犯食安法第18條有關食品添加物規格及其使用範圍、限量之規定；違反者可依同法第47條處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；且違規產製之食品依第52條應沒入銷毀。