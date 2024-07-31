輔導少女竟伸狼爪亂摸！補教名師辯「鼓舞學生」　法官打臉定他罪

▲高雄補教師趁輔導女學生時性騷擾，遭判4月徒刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄馬姓補教名師受少女小文(化名)父親聘請，為小文進行1對1輔導，卻趁機對她上下其手，除了用手指摳碰小文手腕，還在她背上來回滑動撫摸，犯行全被監視器拍下。高雄地院審理後，依馬男犯性騷擾罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。馬男不認罪，上訴到高雄高分院，辯稱他的觸碰是在教育、鼓舞學生，不過二審法官認定他犯行明確，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，高雄馬姓補教老師受家長聘請，於去年2月16日晚間9時許，到某大樓交誼廳為少女小文進行課業輔導，卻不管她多次閃躲抗拒，伸手緊握小文雙手，在她手背上搓揉並來回滑動、用大拇指摳碰對方手腕，此外還從小文額頭、臉頰摸到腰部，又上下撫摸背部，並從後方摟住她的腰部和肚子。小文不堪受辱，報警提告。

全案審理時，馬男辯稱想將小文姿勢扶正，才碰到小文背部，但沒有撫摸其他地方。不過法官檢視監視器影像，認為馬男確實在輔導過程中不時亂摸，小文則露出不悅、憤怒的表情，不斷扭動身體閃躲，可見小文聲稱遭馬男性騷擾，讓她感覺噁心、不舒服屬實，依性騷擾罪，處馬男4月徒刑，可易科罰金12萬。

馬男又上訴，表示小文在課間抱怨父母管教、學校生活等不滿，無心聽上課內容，他以多年教育經驗，判斷小文當時需要被傾聽，而且適當的肢體接觸對安撫小文情緒也有幫助，才會握著她的手進行教導，是出於教育、鼓舞及安撫的意思，主觀上沒有想要性騷擾。

不過二審法官不採信馬男說法，判定不管小文如何拒絕，馬男都置之不理，甚至將手伸到小文大腿位置，經小文立即起身才迴避，判定馬男舉止有強烈調戲意味，已侵犯小紋身體隱私處，駁回他上訴，全案定讞。