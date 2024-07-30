彰化25支科技執法10／1開抓　這4支＋抓「未禮讓行人」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊近期在各鄉鎮市新設30處科技執法系統，經過廠商的密集測試，其中25處已完成測試，確定將從8月1日開始進行兩個月的宣導，並將於10月1日起正式執行，這25支科技執法都將取締超速、闖紅燈，其中4支還兼具取締「未禮讓行人」。

彰化警方表示，這些科技執法系統的設置地點包括彰化市、員林市、大村鄉、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、溪州鄉、田尾鄉、和美鎮、伸港鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、田中鎮、二林鎮及芳苑鄉等地。

這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為，其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口，還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為。

另外，目前彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、秀水鄉彰水路與中山路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口、北斗鎮中山路與文苑路口等5處的科技執法系統仍在測試中，尚未確定取締日期。

以下為25處科技執法分布地點及取締項目：

地點 超速 闖紅燈 未禮讓行人 跨越雙黃實線 彰化市金馬路2段與彰新路1段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 彰化市彰興路1段與聖安路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 員林市中山路1段與柳橋路2段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 員林市中山路2段與員林大道4段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 大村鄉山腳路與學府路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 大村鄉中山路與美港路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 秀水鄉雅興街與環河南路2段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 福興鄉沿海路與麥厝街口 ✔️ ✔️ N/A N/A 溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 田尾鄉中山路2段與公園東路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 和美鎮彰新路5段與嘉卿路口 ✔️ ✔️ ✔️ N/A 和美鎮線東路2段567號萬生菇寮旁 ✔️ N/A N/A N/A 和美鎮道周路與鹿和路6段路口 ✔️ ✔️ ✔️ N/A 伸港鄉中興路3段與興工路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 溪湖鎮彰水路3段與信善街口 N/A ✔️ N/A N/A 埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 ✔️ ✔️ N/A N/A 埔鹽鄉員鹿路與彰39鄉道大新路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 田中鎮中南路3段與東閔路2段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 田中鎮員集路1段與大安路口 ✔️ ✔️ N/A N/A 二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口 N/A ✔️ ✔️ N/A 二林鎮二城路6號前 ✔️ N/A ✔️ ✔️ 芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段路口 ✔️ ✔️ N/A N/A

▲彰化縣警局科技執法將於8月1日起宣導。（圖表／記者唐詠絮製）