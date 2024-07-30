彰化25支科技執法10／1開抓　這4支＋抓「未禮讓行人」

記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣警局交通隊近期在各鄉鎮市新設30處科技執法系統，經過廠商的密集測試，其中25處已完成測試，確定將從8月1日開始進行兩個月的宣導，並將於10月1日起正式執行，這25支科技執法都將取締超速、闖紅燈，其中4支還兼具取締「未禮讓行人」。
彰化警方表示，這些科技執法系統的設置地點包括彰化市、員林市、大村鄉、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、溪州鄉、田尾鄉、和美鎮、伸港鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、田中鎮、二林鎮及芳苑鄉等地。
這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為，其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口，還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為。
另外，目前彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、秀水鄉彰水路與中山路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口、北斗鎮中山路與文苑路口等5處的科技執法系統仍在測試中，尚未確定取締日期。
以下為25處科技執法分布地點及取締項目：
|地點
|超速
|闖紅燈
|未禮讓行人
|跨越雙黃實線
|彰化市金馬路2段與彰新路1段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|彰化市彰興路1段與聖安路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|員林市中山路1段與柳橋路2段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|員林市中山路2段與員林大道4段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|大村鄉山腳路與學府路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|大村鄉中山路與美港路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|秀水鄉雅興街與環河南路2段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|福興鄉沿海路與麥厝街口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|田尾鄉中山路2段與公園東路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|和美鎮彰新路5段與嘉卿路口
|✔️
|✔️
|✔️
|N/A
|和美鎮線東路2段567號萬生菇寮旁
|✔️
|N/A
|N/A
|N/A
|和美鎮道周路與鹿和路6段路口
|✔️
|✔️
|✔️
|N/A
|伸港鄉中興路3段與興工路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|溪湖鎮彰水路3段與信善街口
|N/A
|✔️
|N/A
|N/A
|埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|埔鹽鄉員鹿路與彰39鄉道大新路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|田中鎮中南路3段與東閔路2段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|田中鎮員集路1段與大安路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
|二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口
|N/A
|✔️
|✔️
|N/A
|二林鎮二城路6號前
|✔️
|N/A
|✔️
|✔️
|芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段路口
|✔️
|✔️
|N/A
|N/A
▲彰化縣警局科技執法將於8月1日起宣導。（圖表／記者唐詠絮製）
讀者迴響