男看護虐殺94歲嬤！「保鮮膜裹臉」窒息死　家屬火化後才知

▲婦人遭到看護殺害，而家屬渾然不知，還以為是自然死亡。示意意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

瑞典一名94歲老婦人在家中遭居家看護殺害，該名男子殘暴地用保鮮膜裹住老婦人的臉部，還伸手掐住對方脖子，使其窒息，並將整個過程用手機拍下，影片長達3分多鐘。被害人最終因受虐在家中死亡，家屬以為是自然死亡，便將其火化，直到兇手的網友通報警方後，整起謀殺事件才曝了光。

根據瑞典《快報》（Expressen）報導，瑞典49歲男看護克里斯托弗·約翰森（Christopher Johansson）負責照顧一名高齡94歲的老婦人，但他卻將保鮮膜纏繞在老婦人的頭上，使其她窒息死亡，並將過程拍成影片，發給他的一名女網友，想藉此博取好感。此案日前開庭，被告現已被判處無期徒刑。

▲49歲男看護克里斯托弗·約翰森因殺害病患，被判無期徒刑。（圖／翻攝自Uddevalla District Court）

該名94歲婦人2023年11月被發現在家中死亡，當時被認定為自然死亡，因此家屬直接將其遺體火化安葬。然而，數周後自稱是約翰森網友的遊戲玩家則向警方通報稱，他們懷疑該名老婦人是遭到謀殺。

約翰森平時經常和網路遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的玩家交流，事發當天他向其中一名女性玩家表示，自己今天遇到當看護以來的第一起死亡個案。然而幾個小時後，他再度私訊該名女性玩家，並將自己殺害老婦人的影片傳給對方。而在這段長約3分半的影片中，老婦人臉上被纏著保鮮膜，且有一隻手多次用力掐住她的脖子。

於德瓦拉地方法院（Uddevalla District Court）在一份新聞稿中表示，這名老婦人年事已高，身體虛弱，根本無法抵抗約翰森的攻擊。在調查期間，約翰森被發現對描繪謀殺、酷刑以及其他嚴重暴力犯罪的內容有興趣，不過根據醫療團隊的診斷，他在犯罪時並未患有嚴重的精神疾病，因此判處他無期徒刑。