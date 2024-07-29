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奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

▲▼ 2024巴黎奧運開幕式表演。（圖／路透）

▲ 2024巴黎奧運開幕式表演。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，精彩表演接連登場，不過有不少片段引起爭議，有表演者以被外界視為庸俗的手法重現世界名作「最後的晚餐」，使天主教會和基督教團體大為震怒。事後，2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）出面致歉，官方也已經將YouTube上的開幕影片下架。

根據路透社報導，文藝復興時期的藝術家達文西（Leonardo da Vinci）以聖經素材為靈感畫出「最後的晚餐」（The Last Supper），主要描繪耶穌基督受難前，與門徒共進逾越節晚餐的畫面。

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在巴黎奧運開幕式中，模仿「最後的晚餐」的表演者包含幾名變裝皇后、一名跨性別模特兒，及一名扮成希臘神話中酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的裸體歌手，讓天主教會和美國宗教右派大感失望。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲開幕影片下架。（圖／翻攝自PTT）

就有網友在PTT發文，原本可以播放的開幕式片段，現在顯示為「此片段不可用」（The video is not available），「為什麼奧運要刪開幕式影片？」貼文底下網友紛紛表示，「怎麼有種惡搞，很鬧的感覺」、「可能發現80%國家都傻眼」、「真的覺得很扯」、「根本群魔亂舞，這是奧運，不是萬聖節」、「一堆兒童不宜的畫面，國外父母很不爽」、「斷頭我看到也嚇到」、「瑪麗皇后沒死之前頭好好的，硬要強調斷頭」。

2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會發言人戴侃（Anne Descamps）在記者會中說道，「很明顯地，從未意圖對任何宗教團體表示不敬。（開幕式）設法讚揚群體的包容性。我們相信這個雄心壯志已經實現。若人們有任何被冒犯的感覺，我們真的很抱歉」。

法國天主教會表示，他們對這場含有「嘲諷和譏笑基督教場面」的典禮深感遺憾。

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