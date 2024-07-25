百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」馬路變河道　崩潰：損失幾百萬

▲儒哥分享高雄住家現況。（圖／翻攝自儒哥YT，下同）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風為南部帶來狂風豪雨，高雄市更是從深夜開始雨下不停，YouTube擁有117萬訂閱的「Ru儒哥」分享高雄住家的現況，崩潰喊「正式成為受災戶之一」，水淹到大腿的高度，家裡的機車、重機、汽車全遭殃了，鄰居的摩托車甚至差點漂走，傻眼直呼「好像一場夢，好好一個家變這樣」。

Ru儒哥稍早在YouTube上傳新影片，標題寫下「我成為凱米颱風的受災戶了...損失幾百萬有吧。高雄第一手災情！」紀錄凱米颱風帶來的驚人雨量，家中一樓幾乎變成一條河，機車、重機都泡在水中，走出家門一看，整條馬路變成小河，停在外面的休旅車也遭殃，水淹到快蓋過輪胎。

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Ru儒哥表示，有問過維修廠的老闆，若車子泡在水中，千萬不要發動，等到水退之後，再用拖車拖去保養廠清理就好；鏡頭拍到隔壁鄰居的鐵捲門，被風雨摧殘後變形，「為什麼大家都把鐵捲門打開，是有原因的」；路上還有民眾直接走下車，在大雨中推車，儒哥看到這畫面直呼「根本是末日場景」。

過了40分鐘，水淹得更高了，Ru儒哥看著愛車心痛不已，「水淹到重機的排氣管，車子全爆掉」，再往住家外面一看，水的高度已經蓋過一台摩托車了，而原本水位在汽車輪胎，也已經漲到後照鏡的高度，「太誇張了吧，很像一場夢，但這是事實，好好一個家變這樣」。

他感嘆，「我心其實在淌血啊…那些笑是因為無能為力，難不成我要哭著跟大家說明目前災情嗎…希望大家都能平安度過這次颱風」。

影片發布1小時，觀看次數已經破10萬次，網友留言表示，「沒想到會這麼誇張，車子重機什麼財物是其次，最重要還是儒哥一家沒事」、「其實不建議在水中行走~如果有外露電線~引發觸電得不償失」、「我家也在仁武，地下室差點就沒了，好險有即時放擋水板」、「我活了22年，我家蓮潭地區從來沒淹水過，結果這次颱風來直接淹到了腳踝，真的誇張」、「注意安全，財損之後還可補回，人身安全最重要」。