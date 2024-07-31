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好市多「夢幻麵包冠軍」回歸！　網友讚：不吃會遺憾

記者黃翊婷／綜合報導

曾被評為美式賣場好市多夢幻麵包第一名的菠蘿奶油泡芙，近期有網友發現商品再度上架販售，並封為「不吃會遺憾一輩子的泡芙」。不過，文章公開之後掀起其他網友兩派意見討論，一派人覺得這款泡芙真的很好吃，另一派人則不愛餅皮偏濕軟的口感。

好市多夢幻麵包第一名菠蘿奶油泡芙重新上架。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

▲網友推薦的菠蘿奶油泡芙。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，終於等到他最喜歡的好市多泡芙上架了，「不吃會遺憾一輩子的泡芙」。在附上的照片中，只見一盒泡芙共有9顆，每顆看起來都很飽滿、酥脆。

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文章公開之後掀起其他網友兩派意見討論，一派網友和原PO一樣都很喜歡這款泡芙，「真的很好吃！以前裡面有3顆巧克力口味的是我的最愛」、「真的很好吃！上一次吃過我和小姑都念念不忘」、「好吃啊，會用氣炸鍋小烤一下，增加酥脆的口感」；另一派網友則覺得沒有好吃到不吃會遺憾一輩子的程度，而且餅皮口感偏濕軟，並沒有那麼酥脆，「太甜了」、「這個泡芙我從來沒吃過酥的，灌好內餡後放冷藏，很快就軟了」。

這款菠蘿奶油泡芙是2019年推出的產品，曾被評選為好市多夢幻麵包第一名，當時有一名自稱是好市多員工的網友介紹，該款泡芙餅皮比菠蘿麵包硬，內餡為卡士達醬，冰過後食用，口感很像泡芙冰淇淋。至於夢幻麵包第二名至第五名，則分別是杏仁脆餅、大理石麵包、法國可頌／迷你可頌、核桃葡萄麵包。

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