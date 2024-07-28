好市多熟食區買40元咖啡「再送1法式甜點」　一票人驚：現在才知道

▲好市多。（圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，其中的熟食部也總充滿排隊人潮，一名網友表示，在熟食部購買美式咖啡，不僅享受到美味的咖啡，還獲得店員贈送的法式甜點瑪德蓮，而且只要40元，大讚這組合超划算，貼文曝光，有網友透露，以前是送餅乾，最近改送瑪德蓮。

有網友在Threads發文，在好市多熟食部購買冰美式咖啡時，店員還附送了一個瑪德蓮蛋糕，咖啡配上小點心居然只要40元，「這麼棒的組合，只有我知道嗎？」

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另外，之前也有網友在IG分享這個超值的組合，逛好市多一定會買咖啡+瑪德蓮回家，剛好解決下午茶吃什麼的煩惱，由於瑪德蓮甜度偏高，搭配咖啡剛剛好。

貼文曝光，許多網友大讚，「這組合太棒了」、「解決了我的下午茶問題」、「喝咖啡配上甜點，我愛了」、「這可以欸，感覺很讚」、「這組合好划算」、「40元超便宜」。還有網友透露「以前是餅乾～現在竟然變瑪德蓮了」。

▲好市多熟食區。（圖／記者鄺郁庭攝）



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