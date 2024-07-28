　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多熟食區買40元咖啡「再送1法式甜點」　一票人驚：現在才知道

▲▼好市多,結帳。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多。（圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，其中的熟食部也總充滿排隊人潮，一名網友表示，在熟食部購買美式咖啡，不僅享受到美味的咖啡，還獲得店員贈送的法式甜點瑪德蓮，而且只要40元，大讚這組合超划算，貼文曝光，有網友透露，以前是送餅乾，最近改送瑪德蓮。

有網友在Threads發文，在好市多熟食部購買冰美式咖啡時，店員還附送了一個瑪德蓮蛋糕，咖啡配上小點心居然只要40元，「這麼棒的組合，只有我知道嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，之前也有網友在IG分享這個超值的組合，逛好市多一定會買咖啡+瑪德蓮回家，剛好解決下午茶吃什麼的煩惱，由於瑪德蓮甜度偏高，搭配咖啡剛剛好。

貼文曝光，許多網友大讚，「這組合太棒了」、「解決了我的下午茶問題」、「喝咖啡配上甜點，我愛了」、「這可以欸，感覺很讚」、「這組合好划算」、「40元超便宜」。還有網友透露「以前是餅乾～現在竟然變瑪德蓮了」。

▲▼好市多熟食,熟食區,熟食部,雞肉捲,蛤蠣濃湯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多熟食區。（圖／記者鄺郁庭攝）

下午想喝飲料享受下午茶時光，也可以到超商！即日起至7月29日，OK mart全台門市聯名飲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」原價75元，特價65元。OKCAFE「黑糖醇奶茶」單杯7折。

7-ELEVEN則是在7月28日前，購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包，可享單筆全額支付「滿222元立折22元」、「滿999元立折110元」，單筆最高立折上限550元。

此外，星巴克從7/24起至8/9期間，推出「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」優惠，只要點進特定網址登入LINE或FACEBOOK帳號，完成任務就能獲得優惠券，包括買一送一、第二杯半價等，其中還有指定品項好友分享，有5款星冰樂也能享買一送一，本次也延續「分享給好友3次能獲得驚喜券」的雙重優惠。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
跳水選手一上岸就急著沖水！　科學原因揭秘：成績會更好
「台灣很強」奧運卻沒1項目！　全場點頭：第2名看不到車尾燈
遭嗆「拿Energy公關票就不要發文」！　謝京穎淚眼發聲
快訊／台中20多歲女7樓墜落！砸中轎車　宣告不治
快訊／斗六媽祖廟大火！　濃煙直衝天際
永山龍樹落敗！拒絕離場、不握手　遭觀眾噓爆
趁火打劫！高雄拖吊喊價「泡水車1萬起」　哄抬最高罰2500萬
震撼彈！小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙　新角色曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

好市多熟食區買40元咖啡「再送1法式甜點」　一票人驚：現在才知道

「台灣很強」奧運卻沒1項目！全場點頭：第2名看不到車尾燈

凱米續亂交通「15航班取消延誤」　13省公路搶通時程曝

華航地勤下跪！「旅客被罵奧客」遭肉搜　律師1點逆風：怪旅客嗎？

飼料大廠願降價　養雞協會不抗議了：將聯合抵制不跟進業者

熱帶低壓進逼明變天！1圖看未來一周天氣　「下最大」時間曝

颱風後「慎防許多疾病」！胸腔醫示警：微生物、蚊蟲直接散佈

台灣表現普　他點名「奧運7項目」讓人失望 ！網：奪金還不夠？

強化民宿管理　交通部修法「客房配置圖示」供旅客查看

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

華航下跪（有剪過）

奧運開幕最糗出包！　全球直播「五環旗掛反」

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

好市多熟食區買40元咖啡「再送1法式甜點」　一票人驚：現在才知道

「台灣很強」奧運卻沒1項目！全場點頭：第2名看不到車尾燈

凱米續亂交通「15航班取消延誤」　13省公路搶通時程曝

華航地勤下跪！「旅客被罵奧客」遭肉搜　律師1點逆風：怪旅客嗎？

飼料大廠願降價　養雞協會不抗議了：將聯合抵制不跟進業者

熱帶低壓進逼明變天！1圖看未來一周天氣　「下最大」時間曝

颱風後「慎防許多疾病」！胸腔醫示警：微生物、蚊蟲直接散佈

台灣表現普　他點名「奧運7項目」讓人失望 ！網：奪金還不夠？

強化民宿管理　交通部修法「客房配置圖示」供旅客查看

湖南山體滑坡沖倒民宿！18人被埋已6死6傷

遺贈稅課徵級距金額　明年有望調整

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

美日今將召開「外交國防2+2會談」　南韓防長出訪東京

大谷翔平開轟「擊球狀態最好」　球隊被逆轉很沮喪

快訊／國軍無法休息！漢光演習轉救災　颱風剛走今早共機又來12架

顏寬恒遭重判「不敢祭黨紀」？　朱立倫：不需要綠營指指點點

陳亭妃爭取減免農漁民國有地、台糖租金　補助店家生財工具

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

戴資穎生涯最後一舞！　與泰國依瑟儂交手時間出爐

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

還有颱風？　最新預測曝

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

吃20顆水餃遭男友飆罵胖成瓦斯桶　她怒分手！

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網友驚

他血壓飆160！靠忌口甩20kg免吃藥

保溫瓶有「3現象」立刻換掉！　專家示警：小心喝毒

雲林縣一村落達停班課標準！明放颱風假

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

韓網紅台南直播遭路人譙「X」狂尾隨！　鐵路警竟挺他

買冰飲「杯身都水珠」　網大推1款杯子

更多熱門

相關新聞

他曝好市多「1款高麗菜」口感怪　過來人揭真相

他曝好市多「1款高麗菜」口感怪　過來人揭真相

凱米颱風襲台，夾帶狂風暴雨，許多民眾提早去賣場搶購生鮮蔬菜。一名男子便好奇，自己最近在好市多買到一款外國高麗菜，口感卻和台灣的差很多，因此想知道如何烹煮。對此，有專業網友解答，「台灣的才好吃！」

即／高雄狂風暴雨！好市多旁巨樹倒塌砸毀BMW

即／高雄狂風暴雨！好市多旁巨樹倒塌砸毀BMW

凱米搶購潮！千人湧入南崁好市多　神速清空食材

凱米搶購潮！千人湧入南崁好市多　神速清空食材

好市多推出求生「末日桶」　保存期限長達25年

好市多推出求生「末日桶」　保存期限長達25年

好市多1美食「料多又鮮甜」！老饕開箱驚見8大隻

好市多1美食「料多又鮮甜」！老饕開箱驚見8大隻

關鍵字：

下午茶好市多瑪德蓮美式咖啡超值組合

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

明「全台下2天」　雨最大地區曝

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

花蓮2地區明停班停課！

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

還有颱風？　最新預測曝

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

楊勇緯巴黎奧運惜無緣獎牌！　難過留「8字」離場

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

更多

最夯影音

更多

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面