颱風天搶菜！他曝好市多「1款高麗菜」口感怪　過來人揭真相

▲颱風來襲，不少民眾到傳統市場採買蔬菜。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

凱米颱風襲台，夾帶狂風暴雨，許多民眾提早去賣場搶購生鮮蔬菜。一名男子便好奇，自己最近在好市多買到一款外國高麗菜，口感卻和台灣的差很多，因此想知道如何烹煮。對此，有專業網友解答，「台灣的才好吃！」

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》社團發問，「這個到底要怎麼煮才會好吃？」坦言1袋2顆煮到崩潰，原本以為高麗菜都長一樣，因此他買了越南高麗菜，殊不知口感、味道都和台灣的差很多，「所以是我誤會它了，還是它本來就這樣？」

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▲原PO買了越南高麗菜，發現不好吃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「越南高麗菜連熬高湯都煮不爛、沒有甜味，我買過一次就丟了」、「這個…是我唯一丟過的青菜」、「越南高麗菜不好吃，很硬然後不甜」、「國外的高麗菜都是硬的居多，還是去菜市場買台灣的比較好」、「這個超硬超難吃還不甜喔！最多就是煮火鍋用」、「我也是買過一次就謝謝再聯絡了」。

也有許多人直言，高麗菜要買台灣生產的，「吃過其他國家高麗菜，才知道台灣的有多好吃」、「高麗菜只能吃台灣的」、「高麗菜只有台灣產最好吃，不然其他國家就不會用醃製或燉煮的方式烹飪」。

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