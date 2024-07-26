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凱米颱風侵襲台灣　安得烈慈善協會緊急提供500組食物箱援助災民

▲▼ 凱米颱風侵襲台灣　安得烈慈善協會緊急提供500組食物箱援助災民。（圖／安得烈慈善協會提供）

▲安得烈慈善協會緊急提供500組食物箱，援助凱米颱風災民。（圖／安得烈慈善協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

凱米颱風帶來的豪大雨量在台灣造成多處土石流、淹水及道路中斷，嚴重影響災區民眾的生活。安得烈慈善協會第一時間掌握災情，並立即包裝500箱安心食物箱送往災區，提供災民即時的援助。

面對颱風來襲，安得烈慈善協會早在6月份便超前部署，在災害潛勢地區設立物資儲放據點，儲存505箱「安心食物箱」和礦泉水，以應對災害發生時的緊急需求。本次風災中，這些物資也發揮了重要作用，讓受災民眾可以快速地領取生活需用物資。

▲▼ 凱米颱風侵襲台灣　安得烈慈善協會緊急提供500組食物箱援助災民。（圖／安得烈慈善協會提供）

▲協會將持續透過「安心計畫」幫助急難家庭度過困境。

此次風災造成中、南部地區多起淹水情形，安得烈慈善協會快速掌握受災地區狀況，並致電關心所援助的弱勢家庭。該會執行長羅紹和同仁及志工，一同緊急包裝500箱安心食物箱，提供罐頭、麵條、調理包、保久乳等生活物資，分送到每個有需要的受災地方。不只即時幫助災民，也將關懷和溫暖送給他們。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，協會將持續透過「安心計畫」幫助遭逢意外事故或重大災害的急難家庭度過困境，並秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的精神，希望成為受災民眾最有力的支持。

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