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台南做工行善團為弱勢修屋　黃偉哲夫人到場慰勞

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居，市長夫人劉育菁更代表市長帶餐點飲品慰勞志工。

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

關廟區的87歲獨居方姓老人，只靠每月8千多元的老人生活津貼渡日，其住家在112年被一場無情的大火吞噬無力自行修整災後的家園，勞工局4月份接獲通報後便如火如荼展開詳細場勘，逐一規劃修繕期程，21日油漆工會做最後的牆壁、油漆粉刷美化施工和電氣工會安裝電視、化糞池及舖設水泥，勞工志願服務協會協助清理環境，獨老的居所從本來的斷垣殘壁經修整後已經煥然一新。

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

關廟區修繕案終於宣告完工，志工們在牆面掛上做工行善團第264戶「有情有疼心ㄟ厝」圖樣，象徵圓滿及志工夥伴對案家的暖心與祝福，同時木工志工搬運贈送二手家具倉庫整修之衣櫥、沙發、電視櫃、桌椅等家具，大台南總工會致送晴天坊手繡涼被，餐飲工會劉檄穆理事長連結總祿境福德正神廟宇送愛心米，另陳皇宇議員也貼心的準備了一張床及客廳用的四把椅子作為入厝禮，並帶來飲品慰勞志工。修繕期間里長及環保局清潔隊也支援協助處理廢棄物，集結各界的愛心，今日完成修繕，讓八旬老翁歡喜入厝。

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營區劉先生現年70歲，單身獨居，原本從事木工雜工，已退休多年，目前仰賴每月中低收入老人生活津貼8千多元維持家計，屋況簡陋家徒四壁且漏雨，案主經濟能力無法負擔，做工行善團得知後啟動房屋修繕，由泥水工會志工率先進場進行屋頂石棉瓦拆除清運工程，台南市電子機械加工工會接力進場，進行屋鐵厝鋼板更新施工，鋁製品製造職業工會進行鋁門鋁窗施工，21日由泥水工會進行臥室及浴室貼磁磚施工，期能給劉先生住安心享溫馨的家。李宗翰議員服務團隊、林俊憲立委服務團隊、柳營區長顏文穗、大台南總工會監召沈坤海及大台南泥水業職業工會趙耀盛理事長等人也帶咖啡、飲品到場慰勞志工。

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住學甲區的謝老先生獨居在破舊老房，收入微薄，現年已81歲。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力進行修繕。住處房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞、木門窗戶等多處嚴重破損，居住環境不佳。經勞工局「做工行善團」會勘後，便安排規劃並啟動修繕期程。電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，後續則由泥水工會拆除團隊完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運施工，接下來由電子機械加工工會進場為期兩天的屋頂鐵厝鋼板更新施工，後續則由電氣工會再接棒，進行化糞池埋設、配電管路及線路施工，今日木工工會進場進行隔間矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工，後續將由各工會再依序接力，齊為改善案主居住環境共同努力。

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，264戶已順利修繕完工，做工行善團昨日也會勘永康區、西港區、學甲區、北門區房屋修繕,感謝做工行善團的每一位志工，在台南市弱勢勞工房屋有修繕需求時，隨即排除萬難到現場場勘，期運用自身工藝協助市民重建家園，展現做工人的愛，21日油漆工會出動了3組家庭志工，有薛志強、李美瑩及鍾得道、羅月秀夫妻檔以及李美芬、李美瑩、李建達姊弟檔；泥水工會出動李三連、李陳五妹及蔡德發、邱秋香2組夫妻檔；大台南總工會張松茂監事也出勤支援修繕作業。志工服務協會家庭志工出動梁志男理事長及林佳香賢伉儷；李俊平、陳美華及陳來發、苑秀芳夫妻檔，大家在假日 貢獻愛心，落實黃偉哲市長「希望家園」理念。

▲台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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