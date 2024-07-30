【廣編】台塩海洋鹼性離子水藝術限量瓶上市暨沉浸式影音藝術展

圖、文／台塩提供

台塩海洋鹼性離子水總經銷天工生技，攜手藝術家王宗欣Cowper，以「台塩海洋鹼性離子水」為創作元素，於7月29日推出四款藝術限量瓶，在台北101双融域AMBI SPACE ONE，舉辦二天的「源自海洋之水・流轉藝術之美 TAIYEN Art Wonderland－Alkaline Ion Water」沉浸式影音藝術展，記者會也邀請到久未現身的氣質女神曾愷玹，一同為今夏創造全新飲水記憶，成為國內機能水與藝術結合的創舉。

促成這次藝術合作幕後推手、天工生技總經理劉丹筠Jill表示，Cowper的創作力讓人印象深刻，在影像創作調整過程中，每次影音數據調整，電腦程式都需跑18小時，高難度又耗時的過程，他總是不厭其煩地試驗，對藝術品質從不妥協！而為了讓喝水過程轉化成一場藝術感官的饗宴，特別選在全台首創擁有5G搭配五面高規格投影的沉浸場域--双融域AMBI SPACE ONE空間發表。

「源自海洋之水・流轉藝術之美TAIYEN Art Wonderland -- Alkaline Ion Water」沉浸式影音藝術展，將於7月29、30日在台北101大樓5樓双融域AMBI SPACE ONE展出（5樓景觀台入口處旁），現場還有拍照打卡就贈送水的活動，透過全面的沉浸式體驗。

台塩海洋鹼性離子水藝術限量瓶，即日起於台灣電商龍頭MOMO購物網獨家限定販售：https://reurl.cc/RqZQDG

響應巴黎奧運，全通路舉辦「無可取代，挺你奪金」抽獎活動，即日起至9月30日，憑台塩海洋鹼性離子水消費發票或箱購序號登錄活動網站https://www.taiyenwater2024.com.tw，就有機會獨得100萬元現金。