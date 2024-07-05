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買牙膏抽機票！　台塩生技送你吃喝玩樂、FUN遊東京

▲10月5日前憑消費台塩牙膏發票登錄「台塩在手，FUN心出遊」活動官網，就有機會抽中機票、五星級食宿券等好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲10月5日前憑消費台塩牙膏發票登錄「台塩在手，FUN心出遊」活動官網，就有機會抽中機票、五星級食宿券等好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台塩在手，FUN心出遊」抽獎活動正式起跑！凡購買任一台塩生技品牌牙膏，於活動網站登錄發票號碼，就有機會抽中最大獎台北東京雙人來回機票、台南晶英酒店一泊二食雙人住宿券搭配Robin’s牛排館雙人分享餐券、iPhone15、飛利浦頂級電動牙刷、一年份台塩牙膏、抗敏護齦保健套組等豪禮，台塩牙膏帶您從「齒」買得安心，用得FUN心，玩得開心！

台塩生技長期關注國人口腔保健及飲食習慣，整合研發、產製、行銷、通路等專業優勢，專注研究精鹽入牙膏，推出鹹淨、護牙齦和膠原草本三大系列牙膏，以滿足消費者多元口腔護理需求。經典「鹹淨系列」牙膏以進口鹽或本土鹽製成，如喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏與地中海鹽植萃淨味牙膏，均採用食品級珍貴手採岩鹽或「西班牙地中海生態保護區」日曬海鹽。而消費者最熟悉的鹹淨潔效、鹹淨晶亮、鹹淨固齒三款牙膏，則使用台鹽公司通霄精鹽廠產製的本土海鹽，其中鹹淨潔效牙膏，為台鹽公司首支市售鹹性牙膏，自84年上市至今，廣受消費者喜愛，是家戶必備國民牙膏。

▲10月5日前憑消費台塩牙膏發票登錄「台塩在手，FUN心出遊」活動官網，就有機會抽中機票、五星級食宿券等好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「護牙齦系列牙膏」含獨特精鹽顆粒，融合古籍記載之花椒、防風、薄荷葉、生地黃等漢方草本萃取，在刷牙時釋放濃縮精華，並依機能特色推出益牙周、全亮白、抗敏感等三款產品，曾獲百位醫師好評推薦。「膠原草本系列牙膏」採台鹽專利膠原胜肽、HAP成分，可強化琺瑯質，幫助牙齒再礦化，全面強化牙齦組織，並適度舒緩口腔痠痛不適症狀，是消費者固齒護齦最佳選擇。

台鹽公司深耕國內口腔保健市場，堅持台灣製造高品質，看準口腔護理用品需求增加，近期投資興建造價上億GMP牙膏廠，遵循衛福部化粧品優良製造(GMP)訂定之規範設計，全面提升軟硬體製造規格。台塩生技牙膏上市多年，陸續獲得海內外評審團肯定，如喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏榮獲全球綠色美容大獎最佳天然口腔產品類高度推薦獎，台塩護牙齦抗敏感牙膏獲頒國際品質評鑑金獎，並有5款牙膏獲得台灣精品獎認證，台鹽公司致力守護消費者的健康與美麗。

買台塩牙膏，給你自信清新好口氣，還能試試好手氣！即日起至10月5日止，凡購買任一支台塩生技品牌牙膏，憑消費發票號碼登錄活動官網https://www.taiyentoothpaste2024.com.tw/，即可參加「台塩在手，FUN心出遊」抽獎活動，共有430項總價值逾55萬眾多夢幻獎等你拿，包含最大獎台北東京雙人來回機票、台南晶英酒店一泊二食雙人住宿券、iPhone15、電動牙刷夢幻好禮，週週再抽一年份台塩牙膏、台塩抗敏護齦保健套組，中獎機會可累積，越早參加中獎機會越大，就等幸運兒將大獎帶回家。

更多活動資訊請參考，「台塩在手，FUN心出遊」活動網站：https://www.taiyentoothpaste2024.com.tw/，或洽客服專線：0800-230990。

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