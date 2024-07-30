應徵快遞首次上工就出事！2警秒包夾　18歲高職畢業女嚇得快哭了

▲一名高職女畢業生應徵快遞，首次出任務就被員警逮捕，原來她淪為詐騙取簿手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今年高職畢業的18歲陳姓女子上網應徵快遞人員，錄取後在凱米颱風期間首次出的任務，就是到台中火車站寄物櫃收取客戶文件，才一打開櫃門，便被2名警察包夾，嚇得差點哭出來，原來，她落入了求職詐騙，淪為詐團取簿車手，警方呼籲，年輕人涉世未深，求職應多加小心，全案依法送辦。

沙鹿區40歲陳姓男子在網路申辦貸款事宜，對方要求先提供個人金融卡，「公司」先匯入款項再匯出，增加帳戶金流，有助快速成功過件，陳男便依指示將金融卡寄放在台中火車站寄物櫃內，後來愈想愈覺得怪怪的，於是向清水警分局沙鹿所員警諮詢，警方一聽立即判斷就是詐騙手法。

警方將計就計，前往火車站埋伏，果然陳女騎機車出現，就在打開櫃門之際，現身逮捕，陳女嚇得差點哭出來，她說，，前幾天加入臉書求職網群組，發現有「應徵快遞人員訊息，工作內容為客戶文件配送，免工作經驗免面試即可上工」，她和對方聯繫後馬上錄取上工。

清水警分局長蔡慶星呼籲，正值暑假期間，是青少年朋友打工求職熱門時段，民眾不要將自己的存簿、提款卡交給素未謀面的網友，也不要幫不認識的網友、公司提領款項或拿取帳簿及金融卡，無論是什麼原因，99%都是詐騙，家長更要幫助孩子審視工作內容，以免孩子遭到詐騙集團利用。