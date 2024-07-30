1.7萬人追蹤！粉專「台股奶奶孝親團」竟是詐團　削5千萬5人被逮

記者張君豪／台北報導

在臉書有1.3萬人按讚、1.7萬人追蹤的知名投資粉專「台股奶奶孝親團」，居然是詐團在台成立的投資詐騙粉專，刑事局「打詐情資研析中心」分析假投資案件，發現不少被害人在該粉專加入特定LINE群組後，歹徒以介紹飆股明牌及股市資訊取信被害人，並邀請民眾加入第二層LINE投資群組，進行坑騙。



▲臉書粉專台股奶奶孝親團竟是詐團經營，警方逮捕主嫌及小編。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

詐團以臉書粉專包裝、並以話術誘導民眾購買虛擬貨幣，等到被害人要求出金了解獲利，詐團再以投資操作失誤，誆稱被害人資金虧損，刑事局統計「台股奶奶孝親團」邀約超過5千位民眾投資，目前已有被害人報案，警方5月21日逮捕幕後主嫌徐姓（35歲）華僑及同案共犯5人。





刑事局獲報後，會同新北市新莊分局成立專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，詐團成員先以介紹飆股及股市資訊取信被害人，等到民眾投資後，詐團再以投資虛擬貨幣、代操保證獲利話術，引導購買泰達幣，卻把民眾虛幣轉至指定第三方持有虛幣錢包，被害人最後發現無法取回本金及獲利，才知道受騙上當。

警方5月21日兵分多路，在北市信義區逮捕徐姓主嫌，新北市逮捕同案共犯及「台股奶奶孝親團」的林姓小編，警方解析他們手機通訊軟體對話，發現徐姓主嫌受雇境外詐團，並以邀約民眾進入投資詐騙第二層群組，吸引1人可獲酬勞350泰達幣，警方據此粗估，徐姓主嫌光是邀約民眾投資就獲利超過17.5萬泰達幣、換算台幣約5千5百萬元獲利，警方當場查扣犯罪用手機79支、桌上型電腦11部，筆電及公司文件等證物。





警方複訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》〈組織犯罪條例〉等罪嫌移送台北地檢署複訊，徐姓主嫌等5人經檢察官複訊後裁定交保候傳。

但該臉書粉專迄今仍運行中，對此刑事局解釋、該粉專林姓小編到案後，坦承邀約網友轉介給投資詐騙集團，並聽命幕後金主、本案主嫌徐男命令辦事，因此確定台股奶奶孝親團粉專涉入投資詐騙案件，但警方解析該粉專、發現PO文僅是提供台股交易新聞及資訊，粉專平台公開資訊並無觸法事實，因此無法通知臉書台灣分公司移除該粉專，但警方呼籲民眾切莫輕信網路平台發送的投資邀約資訊，以免受騙上當。







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