台灣真的是詐騙王國！每3人就1人被騙　過半數不敢報警

▲國泰世華銀行提醒，詐騙樣態不斷演進，面對各方訊息應抱持「零信任」態度。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

台灣的詐騙有多嚴重？根據銀行調查，每3人就有1人被詐騙得逞。而被騙後，擔心自己被說貪心、被笑笨，有超過一半以上的詐騙受害者只能苦水往肚子裡吞，不敢報案、也不敢向親友求助。銀行與刑事警察局共同表示，唯有說出來，才能降低心理壓力，同時防止其他人繼續受騙。

「本來只是上臉書賣掉用不到的傢俱，沒想到卻遇到假買家，裝得很像要跟我買，一步一步引導我開了網路賣場，又說賣場需要銀行帳戶認證，最後讓我把銀行裡的3萬多元轉到他指定帳戶裡。」談起4個月前遇上網路詐騙的經驗，小林覺得既生氣又懊悔，知道被騙後還失眠了好幾天，「我覺得自己很蠢，居然也會被騙，真的不敢開口講，怕別人覺得我貪，直到同事不經意說出他也曾經被騙過，我才有勇氣說出來。」

詐騙已經是台灣人的日常，而到底有多嚴重？日前國泰世華銀行發布首份《反詐行為調查報告》，針對全台18歲至70歲以上各年齡區間的民眾進行抽樣調查，回收超過11,609份有效問券，調查結果發現，有高達75%民眾於3個月內收過詐騙訊息，31%民眾曾有被詐騙得逞的經驗，等同約每3人就有1人受騙。

至於受騙後是否會報案、或檢舉？調查報告顯示，被詐騙者中，有60%的人「沒有檢舉」、43%「沒有報案」，甚至財損達百萬元以上者，仍有26%不報案；不報案的三大原因則為「就算報案錢也拿不回來」、「不知道如何檢舉」、「怕被認為笨或貪」，顯見被詐騙者擔心被貼上負面標籤。

事實上，被詐騙後說出來，不僅能減輕自己的心理壓力，也有更多正面意義。國泰世華銀行表示，說出來能阻止更多人被騙，因為即使你沒上當，親友也可能受害，如果受害不說出口，就無法讓大家了解各式各樣的詐騙手法，很可能讓更多人掉入同樣的陷阱中。

為擴大宣傳力道，國泰世華攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」倡議行動，刑事局局長周幼偉也提醒，面對花招百出的詐騙情境，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道，或是「到府收款」、「別讓銀行員知道」，一定是詐騙，民眾有投資需求，務必遵循政府認證之官方管道，若遇到任何可疑狀況勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

▲資料來源：國泰世華銀行《反詐行為調查報告》



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