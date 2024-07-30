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社會 社會焦點 保障人權

新加坡男網友「賣車救母」好心婦險被騙16萬　嘉義警急阻詐

▲▼ 「7旬婦網戀小鮮肉險遭詐 員警阻詐保荷包 」 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 7旬婦網戀小鮮肉險遭詐，員警苦心勸阻保住婦人血汗錢  。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局新港聯合所埤頭所所長蔡炎雄、警員王鈞名，日前擔服巡邏勤務遇一名7旬許婦至分駐所諮詢詐騙問題，許女表示，日前在臉書被一名自稱新加坡籍的年輕男子加好友，後續該男子以暱稱「耀」之LINE帳號與許婦聊天，男子藉由聊天取得許婦信任，之後以LINE語音通話，告知許婦他要賣車支付母親醫藥費，車子已運至台灣，請許婦代領鑰匙，但須先代墊新臺幣16萬元稅金。

▲▼ 「7旬婦網戀小鮮肉險遭詐 員警阻詐保荷包 」 。（圖／民雄分局提供）

許婦表示只能先代墊新臺幣12萬元，便前往新港鄉統一超商門市，提領現金新臺幣12萬元，提領過程中因已達提領上限，便詢問店員為何不能再領取，店員見許婦提領多筆現金告知渠可能遭詐，許婦堅信自己沒有受騙，並自行前往分駐所向警方查詢，警方瞭解相關脈絡後，檢視渠與暱稱「耀」之男子對話紀錄後，發現此乃常見「假交友真詐財」之詐騙手法，並上網搜索相關案例向許婦說明，許婦頓時恍然大悟自己差點成為詐騙集團口中的肥羊，感謝警方提供積極阻詐，保住養老金。

民雄分局表示，現今詐騙手法層出不窮，接到不明來電或LINE 訊息問候，先作確認!如果接到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並再透過其他管道（如打電話）向本人査證，平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，亦不要點選不明網址，遵守「一聽、二掛、三查證」的原則，並可撥打165反詐騙專線或撥打110向警察單位求證及諮詢，有效打擊詐騙保護自己亦保護他人。

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