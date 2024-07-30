泰男上身赤裸暴斃！屍體腐臭「遭30愛犬啃食」　左腿白骨都露出來了

▲泰男阿塔普突然暴斃，屍體遭家中30多隻狗狗啃咬見骨。（圖／翻攝自X）

者葉睿涵／編譯

泰國曼谷最近有一名62歲大叔在家中暴斃後，遺體遭家中30多隻寵物狗啃咬至見骨，場面慘不忍睹。目前，當地警方正在調查男子死亡原因，而當地慈善基金會則將代為照顧男子留下的30隻狗狗。

綜合泰媒報導，7月27日，泰國警方接獲報案，聲稱三華縣（Khlong Sam Wa）一處民宅的主人疑似遭遇不測，迅速趕往現場後，才發現屋內十分髒亂，垃圾、狗屎遍布四處，而62歲的屋主阿塔普（Attapol）則倒臥在2樓臥室的床邊。

▲阿塔普家中十分髒亂（圖／翻攝自X）

令人震驚的是，阿塔普被尋獲時，全身只穿著一件黑色長褲，上半身則光著身體，而且遺體已腐爛發臭，家中的幾十隻狗狗也正在啃咬他的屍體，左腿甚至被啃咬到只剩下骨頭，場面十分駭人。

阿塔普的鄰居指出，阿塔普每天都會開車到市場購物，但鄰居最近一直沒看到他出門，按他家門鈴也無人回應，擔心阿塔普是否遭遇不測，所以才報警求助，不料卻見到這樣的恐怖情景，令人不勝唏噓。

法醫表示，阿塔普身上沒有任何因受傷害留下的傷口，因此當局暫時排除了他殺的可能，但研判其死亡時間至少已超過一周。目前，泰國警方正在調查阿塔普的死因，而阿塔普家中的30多隻狗狗將由當地慈善基金會The Voice代為照顧。