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普吉島海邊「人類骨骸」沖上岸！大腿骨黏著爛肉　死亡疑8周↑

▲▼普吉島「下體骨骸」沖上岸！還黏著爛肉。（圖／翻攝自khaosod）

▲目前仍在調查骨骸與印尼男子間的關聯。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國普吉島海邊28日出現半具人類遺體，然而屍肉幾乎都腐爛光，只剩下黏著一點肉塊與脂肪的骨頭。法醫初步研判，死者應為男性，死亡時間超過8周。雖然還無法確定死者身分，但是在距離人骨約50公尺外的地方發現一條男性五分褲，而口袋內則有一名印尼男子的身分證明文件。

根據khaosod報導，普吉府維奇特區警方7月28日下午4時8分接獲通報稱，疑似有人類骨骸被海浪沖上岸。警方獲報後迅速趕往現場調查，並發現一具只有骨盆和2條股骨的人類遺骸，還有部分脂肪和肉塊黏在股骨上。

這具人類遺骸被發現時套著一條黑色內褲，內褲前方有「CK」字樣，側面印有「SPORT」。法醫初步判定，這個下身的骨骸屬於一名男性，死亡時間應該超過8周，但無法確定其年齡。

▲▼普吉島「下體骨骸」沖上岸！還黏著爛肉。（圖／翻攝自khaosod）

警方隨後也在距離骨骸約50公尺外，發現一條卡其色的五分短褲，腰帶還綁在褲子上。在檢查褲子口袋時，找到一個咖啡色皮製錢包，裡面則有身分證明文件，確認失主為印尼亞齊省的居民，姓名為MUZAKKIR，出生日期是1996年3月5日。此外，還發現2張提款卡與1張漁業保險卡，上面的姓名與生日則與身分證相同，不過無法確定是否就是死者本人。

警方已將所有物品蒐集作為證物，接下來將進一步調查骨骸是否與該名印尼男子有關，並確定詳細死因。

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