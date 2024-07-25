快訊／7-11開出1張千萬發票！5張兩百萬特獎　門市一次看

▲7-11開出多張中獎發票，有14名幸運兒成為富翁。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出5月-6月發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。其中超級幸運兒只花125元買生活用品就中千萬，提醒5-6月份有到7-ELEVEN消費的民眾，別忘了趕緊對一下發票。

7-ELEVEN公布113年5月-6月發票中獎明細如下：

●1千萬大獎

桃園市中壢區的政群門市，購買125元的生活用品。

●5位200萬特獎

新北市新莊區龍安門市，購買92元的統一瑞穗鮮乳。

新北市土城區廷寮門市，購買69元的統一純喫茶、鮮食。

新北市新莊區莊龍門市，購買42元的鮮食。

高雄市鳥松區新鳳松門市，購買35元的統一麵包。

高雄市楠梓區校和門市，購買220元的生活用品。

●8位雲端發票專屬獎百萬得主

新北市蘆洲區民仁門市購買48元的零食。

彰化縣北斗鎮斗金門市購買196元的飲料、生活用品。

新北市板橋區新海門市購買68元的鮮食、茶葉蛋。

台北市信義區信福門市購買23元的麵包。

嘉義市東區的臻暉門市購買25元的統一麥香飲料。

台中市中區的鑫中華門市購買45元的CITY CAFE。

高雄巿左營區的瑞福門市購買114元的零食、CITY CAFE、飲料。

桃園市平鎮區的比利門市購買72元的統一瑞穗鮮乳、鮮食。

▼7-ELEVEN公布「113年5-6月統一發票中獎明細」。（圖／業者提供，點圖可放大）



7-ELEVEN同時提醒，2024年3-4月期尚有13.4萬張、總計超過6000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒，於2024年9月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市，完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

▲7-ELEVEN同時提醒，2024年3-4月期尚有13.4萬張、總計超過6000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印。（圖／業者提供）

不僅如此，OPENPOINT會員存入會員載具的中獎發票六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票，可快速使用APP兌換超值優惠商品組合，除了新增冷凍御料小館、烘焙麵包，人氣組合CITY系列飲品也推出了新飲品組合，8月1日起將加入UNIDESIGN衛生紙，總計逾40種豐富多元兌領組合可自由選擇，最殺組合直接放大獎金1.9倍。

兌換成功的商品提貨劵及消費發票，還能立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完，可分次到7-ELEVEN兌換，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，將持續加開、每期加開總價值400萬元的OPENPOINT點數獎項，這期已於7月25日抽出1萬7千名中獎會員，並陸續於OPENPOINT APP的通知中心進行個人訊息推播，提醒會員留意訊息。

下一期將以2024年7-8月統一發票為抽獎票券，一張發票等於一次中獎機會，將於2024年9月加開送出2千名500點、1萬5千名200點OPENPOINT點數獎項，創造更多會員中獎機會，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

▼民國113年5月-6月發票中獎號碼。（製圖／社群中心）

