　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／7-11開出1張千萬發票！5張兩百萬特獎　門市一次看

▲▼便利商店服務種類多樣化。（示意圖／實習記者楊欣倫攝）

▲7-11開出多張中獎發票，有14名幸運兒成為富翁。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出5月-6月發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。其中超級幸運兒只花125元買生活用品就中千萬，提醒5-6月份有到7-ELEVEN消費的民眾，別忘了趕緊對一下發票。

7-ELEVEN公布113年5月-6月發票中獎明細如下：

●1千萬大獎

桃園市中壢區的政群門市，購買125元的生活用品。

●5位200萬特獎

新北市新莊區龍安門市，購買92元的統一瑞穗鮮乳。

新北市土城區廷寮門市，購買69元的統一純喫茶、鮮食。

新北市新莊區莊龍門市，購買42元的鮮食。

高雄市鳥松區新鳳松門市，購買35元的統一麵包。

高雄市楠梓區校和門市，購買220元的生活用品。

●8位雲端發票專屬獎百萬得主

新北市蘆洲區民仁門市購買48元的零食。

彰化縣北斗鎮斗金門市購買196元的飲料、生活用品。

新北市板橋區新海門市購買68元的鮮食、茶葉蛋。

台北市信義區信福門市購買23元的麵包。

嘉義市東區的臻暉門市購買25元的統一麥香飲料。

台中市中區的鑫中華門市購買45元的CITY CAFE。

高雄巿左營區的瑞福門市購買114元的零食、CITY CAFE、飲料。

桃園市平鎮區的比利門市購買72元的統一瑞穗鮮乳、鮮食。

▼7-ELEVEN公布「113年5-6月統一發票中獎明細」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼113年5-6月統一發票開獎！7-ELEVEN也公布，這期開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。（圖／業者提供）

7-ELEVEN同時提醒，2024年3-4月期尚有13.4萬張、總計超過6000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒，於2024年9月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市，完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

▲▼113年5-6月統一發票開獎！7-ELEVEN也公布，這期開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN同時提醒，2024年3-4月期尚有13.4萬張、總計超過6000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印。（圖／業者提供）

不僅如此，OPENPOINT會員存入會員載具的中獎發票六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票，可快速使用APP兌換超值優惠商品組合，除了新增冷凍御料小館、烘焙麵包，人氣組合CITY系列飲品也推出了新飲品組合，8月1日起將加入UNIDESIGN衛生紙，總計逾40種豐富多元兌領組合可自由選擇，最殺組合直接放大獎金1.9倍。

兌換成功的商品提貨劵及消費發票，還能立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完，可分次到7-ELEVEN兌換，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，將持續加開、每期加開總價值400萬元的OPENPOINT點數獎項，這期已於7月25日抽出1萬7千名中獎會員，並陸續於OPENPOINT APP的通知中心進行個人訊息推播，提醒會員留意訊息。

下一期將以2024年7-8月統一發票為抽獎票券，一張發票等於一次中獎機會，將於2024年9月加開送出2千名500點、1萬5千名200點OPENPOINT點數獎項，創造更多會員中獎機會，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

▼民國113年5月-6月發票中獎號碼。（製圖／社群中心）

ET快訊
凱米重創台鐵　5路段嚴重受損
女兒牆砸碎一家三口　夫自責潰堤：我現在好難過…
知名企業集團第4代墜樓亡　初步相驗曝...家屬低調現身
八掌溪溢堤暴漲！　驚悚畫面曝
北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道
快訊／南投仁愛鄉、信義鄉宣布明停班停課
高雄「轎車變小船」四處漂！　猛撞廟口石墩
車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點
快訊／7-11開出1張千萬發票！5張200萬　門市一次看
快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝
快訊／全聯開出1張千萬發票！　門市公布

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／7-11開出1張千萬發票！5張兩百萬特獎　門市一次看

快訊／全聯開出1千萬、2百萬發票特獎！幸運兒花10元就中大獎

颱風天超商優惠懶人包！泡麵民生品「買1送1」　微波小吃2件更省

賣場湧人潮「葉菜類、肉品搶翻」　業者：今天備貨量增5倍

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

快訊／7-11開出1張千萬發票！5張兩百萬特獎　門市一次看

快訊／全聯開出1千萬、2百萬發票特獎！幸運兒花10元就中大獎

颱風天超商優惠懶人包！泡麵民生品「買1送1」　微波小吃2件更省

賣場湧人潮「葉菜類、肉品搶翻」　業者：今天備貨量增5倍

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

凱米「開始動了」將登陸福建　專家示警：南部大雨持續

國造「海鯤號」出塢　陸：若謀獨「早晚是解放軍網中之魚」

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

巴黎奧運射箭女子個人、排名賽　雷千瑩前36箭完成暫居24名

波音認罪協議「天價罰款至少79億」　美司法部敲定了

林東芳搬新家！老饕必點半筋半肉牛肉麵、加「辣牛油」最涮嘴

基隆港與台北港今晚解除管制　蘇澳港明晨八點解除

石門水庫大進帳！集水區累積雨量410毫米　蓄水率回升至82.5%

助人夫妻檔天人永隔！女兒牆砸碎一家三口　社工夫醫院自責潰堤

背了16年！巴黎再現北京奧運背包　西班牙記者笑：史上最好的包

消費熱門新聞

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

颱風天就近補貨！超商優惠懶人包

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力

美廉社提早打烊！泡麵促銷優惠

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

夏天吃的「麻辣鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁！

更多熱門

相關新聞

全聯開出千萬發票！幸運兒花10元就中大獎

全聯開出千萬發票！幸運兒花10元就中大獎

財政部今（25）日開出5月-6月發票中獎號碼，而全聯也公布，這期統一發票開出1張千萬特別獎及1張200萬特獎，特別獎開在雲林麥寮中山門市，幸運中獎者消費154元購買咖啡飲品，其中144元以福利點數折抵，實際僅以全支付付款10元，即獲得特別獎1000萬元。

快訊／財神來了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

快訊／財神來了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

迎接2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看

迎接2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

「統一發票盃」完跑抽iPhone 15

「統一發票盃」完跑抽iPhone 15

關鍵字：

7-117-ELEVEN統一發票發票

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

獨／國內知名企業集團第4代驚傳墜樓　27歲男陳屍北市豪宅外

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面