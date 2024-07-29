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超市量販蔬菜特價！全聯裸賣葉菜1把29元、家樂福黑美人菇買1送1

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出蔬菜優惠，透過平穩物價、安定供給，讓消費者安心選購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

凱米颱風過後菜價飆漲，全聯福利中心表示將發揮通路力量，透過平穩物價、安定供給，今（29）日起至8月2日，在北農供應的229間雙北門市，推出11款蔬菜優惠，總計約78噸貨量，其中裸賣葉菜單把特價29元。另全台門市還有進口高麗菜單顆特價75元以下，總共12款蔬菜讓消費者選購。

全聯即日起至8月2日配合台北市政府市場處，啟動蔬菜平價措施，於北農供應的229間雙北門市，推出11款蔬菜限定優惠，總計11款蔬菜約78噸貨量，照顧消費者荷包。

優惠商品包括：

裸賣葉菜單把特價29元。

馬鈴薯原價45元、特價39元。

鮮香菇原價65元、特價58元。

履歷紅蘿蔔原價38元、優惠價20元。

進口蔬菜則有日本山藥原價198元、特價148元，現省50元。

進口洋蔥原價45元、特惠價39元。

進口白蘿蔔原價38元、優惠價29元。

進口洋蔥單粒原價19元、2粒特價32元。

韓國大白菜原價88元、優惠價78元。

進口青花菜原價55元、特價42元。

美國西洋芹菜原價88元、特價79元。

另外，配合農糧署平價蔬菜措施，即日起至8月5日於全台門，市供應單顆特價75元以下的進口高麗菜、單顆110元以下的國產高麗菜，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。

★家樂福蔬菜優惠

家樂福持續與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，8月5日前全台家樂福量販及超市同步開賣，產地來自雲林由農業部農糧署輔導，也是家樂福微笑小農的合作農民。外型漂亮且葉片飽滿整粒厚大，特以平價推出每粒109元，每天全台上架1萬顆，總進貨量約45噸。

家樂福「微笑小農」第二波特惠蔬菜再增量，優惠清單如下：

●量販、超市同步，即日起至8月1日

有機鴻禧菇 特惠22元

有機雪白菇 特惠22元

●量販/超市同步，8月2日～8月5日

有機水洗地瓜/550g/特惠65元(地瓜送紅蘿蔔)(量販店限定)

有機紅蘿蔔/400g/特惠39元(地瓜送紅蘿蔔)(量販店限定)

履歷去殼綠竹筍/300g/特惠169元

越南青花菜2入/特惠99元

有機高麗菜/800g/特惠109元

●量販限定，8月2日～8月8日

黑美人菇/500g/特惠99元，買1送1

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