國際化學奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪2金2銀「世界第五」

▲我國參加2024年第56屆國際化學奧林匹亞競賽4位代表選手，（由左到右）林竣宇、陳鈞澤、呂家瑋、葛彥宏。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第56屆國際化學奧林匹亞競賽成績昨（29日）揭曉。代表我國參賽的4名台灣學生，在7月20日隨團前往沙烏地阿拉伯王國參賽，在90個國家、327名參賽學生中，總共拿下2金、2銀的佳績，國際排名為第5名。

本屆國際化學奧林匹亞競賽由沙烏地阿拉伯王國舉辦，共有90個國家、327名學生參賽。台灣則有4人參賽，昨天舉行頒獎典禮，最後奪下2金、2銀，略遜色於去年的3金1銀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台南一中葛彥宏（個人排名第7名）、呂家瑋（個人排名第16名）拿下金牌；2位銀牌獲獎者則是台中一中陳鈞澤（個人排名第37名）及北市建中林竣字（個人排名第41名）。

▲第56屆國際化學奧林匹亞競賽，台灣學生拿下2金、2銀佳績，國際排名第5名。圖為參賽學生（由左至右）陳鈞澤、林竣宇、呂家瑋、葛彥宏。（圖／教育部提供）

教育部表示，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國131所學校、2079名學生中選出4名學生代表參賽。代表團由台師大教授呂家榮擔任領隊，教授李祐慈擔任副領隊，台師大教授張一知、台大教授王宗興、清大教授蔡易州、中研院研究員尤嘯華及台南一中教師周俞伽，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部表示，目前訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另在競賽獲得金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。