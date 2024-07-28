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大漢學院最快下月停招！校方：先停止招生活動「明年7月底退場」

▲▼大漢技術學院傳出向教育部申請113學年度停招3系，並打算新增1系。（圖／翻攝自google map）

▲大漢技術學院退場大勢已定，最快下月宣布停招。（圖／翻攝自google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部諮詢會日前同意大漢學院的退場計畫，專家認為大漢學院退場大勢已定。大漢則表示，尊重教育部決議，待教育部正式同意退場，校方將先停止單獨招生活動，並啟動退場計畫。目前大漢還有學籍學生共279人，明年7月底前剩下約100名，將進行相關轉學安置，至於56名教職員工，也將依照計畫給予相關資遣優退慰助金。

教育部私校諮詢會在本月23日同意大漢技術學院退場計畫，儘管仍須送審議會審議，但專家研判，大漢退場大勢已定。大漢技術學院主秘邱天佑指出，目前校方沒有接到任何通知，只能靜待教育部最終決果出爐，再進行後續計畫。

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不過，大漢學院113學年獨招仍對外公告中。邱天佑表示，一旦教育部通過停辦計畫，校方首先會停止113學年的招生計畫，由於大漢學院是獨招，113學年仍有333個招生名額，四技、二技、二專與學士班的報名時間到8月底為止，9月1日開始繳費，只要教育部在8月底前核准停招停辦計畫，大漢馬上停止招生作業，就不會有考生需要退費問題。

邱天佑指出，下個月新學期開始，大漢還有學籍的學生共279人，預估明年7月底就剩下約100人。一旦教育部通過停辦計畫，未來一年，各項課程依科系依照核定課程規劃，在確保教學品質前提下，輔導學生順利畢業，剩下約100名學生，將協助轉學到東華或慈濟大學，部分進修部學生，看是否由上述兩校支援師資，在大漢繼續開課，校方也會補助每人每學期1.5萬元交通及住宿等費用，直到畢業為止。

至於教職員工部分，邱天佑說明，校內教職員共56名，除可申領教職員公保養老給付或勞保養老給付，還可申領私校退撫儲金（退休金或資遣費）或勞工退休金外，董事會也會提供教職員工資遣優退慰助金；原本依年資最高發給6個月薪資優退資遣慰助金，後來董事會加碼，最高發到7.5個月。

至於高教工會質疑大漢學院校產會被挪為私用，邱天佑指出，私校董事會要做什麼事，都要經過教育部同意，現有法令也有相關規範，就算大漢提出退場後的轉型計畫，也需要經過教育部審查同意，若做不好，校產會被充公，台灣法令健全，校產不可能落入私人口袋。

▲▼大漢技術學院師生批評董事會惡性停辦，呼籲教育部退回董事會停招停辦申請。（圖／記者許敏溶攝）

▲大漢學院師生質疑董事會校產變私產，校方表示，都有法令規範。（圖／記者許敏溶攝）

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