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大漢學院明年停辦「大勢已定」！專家：可當私校退場參考個案

▲▼高教工會批評大漢技術學院違法停招碩士班。（圖／高教工會提供）

▲儘管高教工會不滿，但熟悉私校退場人士指出，從目前情勢研判，大漢退場大勢已定。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部諮詢會日前同意大漢學院的退場計畫。熟悉私校退場的人士指出，諮詢會採取共識決，從結果論與過去慣例來看，「大漢退場大勢已定」，就算未來還要送教育部停辦審議會審議，結果應該也相同，這也提供有意退場私校一個參考案例，在私校財務仍有結餘時，讓師生得到妥適安置才退場，這是比較負責任作法，而大漢的退場計畫，也可提供給其他有意退場的私校做為參考。

包括私立明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科大等4校，將在7月底正式退場停辦。4所私校同時退場被私校工會視為「教育史上首見」，4校共898名學生，也在日前順利分發到17所大專校院，主要集中在東海大學、台南應用科大等中南部學校，北部的淡江、輔仁等大學也有學生分發。

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巧合的是，教育部諮詢會日前同意位於花蓮的大漢技術學院的退場計畫。根據大漢董事會提出的退場計畫，預計113學年起停招，明年7月底退場，也將是連續四年都有私立大專校院停辦退場，包括去年的台灣首府大學退場、前年的蘭陽技術學院退場。

教育部表示，大漢技術學院在6月函報停辦計畫，並規劃現有教職員工離退處理措施、發放優退慰助金等，及現有學生轉學輔導措施、補助學生交通及住宿等費用。私校諮詢會投票決議建議教育部核定停辦計畫，教育部將依規定送「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議。

不過，熟悉私校退場的人士指出，私校諮詢會採取共識決，從日前開會結果看來，與會者大多數是贊成，也代表教育部的態度是支持，就算未來還要送教育部停辦審議會審議，但從過去慣例，審議會通常會尊重私校諮詢會的建議，所以「大漢退場大勢已定」。

該名人士分析，大漢退場計畫能獲得諮詢會通過，反映出教育部的立場已經很明顯，等於給有意退場私校一個參考案例，畢竟在少子化導致生源減少趨勢下，未來將有更多私校退場，與其等到學校財務狀況不佳，積欠教職員薪資，再被教育部列為專輔學校，由政府出面收拾爛攤子，不如在私校的校務基金還有結餘狀況下，妥適處理教職員工離退，並發放優退慰助金等，提供學生轉學輔導措施與補助，讓師生都能得到妥適安置，這才是私校退場負責任作法。

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