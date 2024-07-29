美麗島民調／藍營52.5%反感度第一　白營好感度31.6%跌至創黨低點

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（29日）公布最新7月國政民調，針對「三黨好感度」進行調查，結果顯示，46.9%受訪者對民進黨有好感、40.7%則表示反感；國民黨則有32.3%受訪者表示好感，52.5%表示反感；在民眾黨方面，31.6%受訪者表示好感，49.6%反感，進一步分析發現，民眾黨好感回落至「創黨以來低點」。

▼美麗島電子報7月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

民進黨好感度分析

根據《美麗島電子報》民調結果，有46.9%對民進黨有好感，其中8.5%很有好感、38.4%有些好感，比上月減少2.3個百分點，另有40.7%對民進黨反感，其中17.1%很反感、23.6%有些反感，則比上月微降0.2個百分點，未明確回答有12.4%。

進一步交叉分析，雙北、雲嘉南、70歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等，超過5成對民進黨有好感，而學歷愈低的民眾對民進黨愈有好感，至於基宜花東離島、50至59歲、民眾黨與泛藍支持者等則超過5成對民進黨反感。至於中立民眾有36.9%對民進黨有好感、36.0%反感。

國民黨好感度分析

國民黨方面，有32.3%對國民黨有好感，其中3.7%很有好感、28.6%有些好感，比上月減少2.1個百分點，另有52.5%對國民黨反感，其中19.6%很反感、32.9%有些反感，則比上月減少1.5個百分點，未明確回答有15.2%。

進一步交叉分析，僅泛藍民眾對國民黨的好感多於反感76.7%比12.9%，其餘各群民眾絕大多數明顯對國民黨表示反感，尤其是男性、台北市、雲嘉南、高屏、40至49歲與70歲以上、國小以下與大學以上學歷、泛綠民眾等，超過5成5對國民黨反感，民眾黨支持者也有過半對國民黨反感，中立民眾29.7%對國民黨有好感、42.0%反感。

▼美麗島電子報7月國民黨與民進黨相對好感度。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

民眾黨好感度分析

民眾黨方面，有31.6%對民眾黨有好感，其中4.2%很有好感、27.4%有些好感，比上月減少3.1個百分點，另有49.6%對民眾黨反感，其中23.8%很反感、25.8%有些反感，比上月減少0.9個百分點，未明確回答有18.7%。

進一步交叉分析，民眾7月對民眾黨的好感回落至「創黨以來低點」，民眾黨的反感自去年11月以來在5成左右擺盪。而桃竹苗、基宜花東離島、20至39歲、國民黨與民眾黨支持者對民眾黨有好感的多於反感，而愈年輕或學歷愈高民眾對民眾黨愈有好感，其餘各群民眾明顯對民眾黨反感，尤其是台北市、雲嘉南、50歲以上、國小以下學歷泛綠民眾等，超過5成6對民眾黨反感，中立民眾26.4%對民眾黨有好感、40.5%反感。

▼美麗島電子報7月民眾黨好感度民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年7月23至26日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。