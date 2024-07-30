嘉義市戶外轉播奧運　聲援不定向飛靶選手劉宛渝

▲▼ 嘉義市31日中正公園戶外轉播2024巴黎奧運 邀您一同「在嘉奧援」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024巴黎奧運會在今(113)年7月26日至8月11日熱烈展開！為提供熱愛運動的市民朋友能一起觀賽，嘉義市政府特別在7月31日下午2時起於中正公園規劃大型戶外轉播活動，邀請支持中華隊的市民朋友共襄盛舉，一起替中華隊加油！

黃敏惠市長表示，今年度代表中華隊參加女子射擊項目的劉宛渝選手是嘉義市的優秀子弟，在2019年拿坡里世界大學運動會、108年全國運動會、110年全國運動會上都有優秀的成績，更在去(112)年全國運動會女子組射擊不定向飛靶個人賽奪金並且打破全國紀錄！今天能看到嘉義市籍的選手站上國際的舞台並且替我國爭光，心中充滿了感動，希望劉選手能夠秉持嘉義市的KANO精神，堅持到底、永不放棄！

教育處郭添財處長表示，7月31日是2024巴黎奧運女子不定向飛靶賽的比賽日期，其中資格賽在下午3點舉行，決賽在7月31日晚間9點半舉行。而這次的活動也會鎖定決賽進行即時轉播，讓市民朋友一起見證劉宛渝選手在賽場上的光輝時刻，相信劉選手一定能感受到家鄉親朋好友熱情的支持並奪得佳績！

嘉義市是一座健康有活力的城市，接下來還有許多活動陸續起跑，除了市長盃與諸羅山盃系列活動以及在8月3日即將登場的2024嘉義雙潭星光路跑外，還有眾所矚目的2024年第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，歡迎大家一起共襄盛舉。