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大陸 大陸焦點 特派現場

曾交往「陸最美記者」 ！徐嘉余四戰奧運　100公尺仰式再摘銀牌

▲▼徐嘉余。（圖／新華社）

▲徐嘉余在比賽中。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

巴黎奧運會男子100公尺仰式決賽在30日凌晨舉行，四戰奧運的中國選手徐嘉余仍未能取得奧運金牌的突破，以0.32秒之差落後意大利名將切孔（Thomas Ceccon）摘銀。

在半決賽中，徐嘉余以52秒02的成績榮登榜首，成功晉級決賽。徐嘉余的半決賽成績比世界紀錄保持者、來自義大利的托馬斯·切孔（52秒58）快了0.56秒。

▲▼徐嘉余。（圖／新華社）

徐嘉余在17歲時征戰倫敦奧運，但成績並不理想。2016年趕赴里約，但在當時惜敗於本次比賽位列第三的墨菲，摘得一枚銀牌。而上屆東京奧運是其最寄予希望的舞台，但仍未能摘金。

而本次比賽結束後，徐嘉余接受採訪時表示，「我覺得我是真正的重新回到了這個舞台，因為在2020年之後，我就再沒有登上過個人賽的領獎台。今天的比賽證明我在世界仰泳的舞台上，還是有一席之地的。」

▲▼「最美記者」王冰冰認愛世界冠軍7天爆分手。（圖／翻攝自微博）

▲王冰冰2022年公開與徐嘉余戀情。（圖／翻攝自微博）

不過，徐嘉余的私人生活曾引發巨大爭議。大陸央視「最美女記者」王冰冰在2022年公開與徐嘉余戀情，隨後被一名自稱徐嘉余前女友「土土」爆料，指王冰冰「無縫接軌」徐嘉余，暗指她是「小三」。之後兩人分手，王冰冰被央視停職。

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