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香港「刺」下第2金　「劍神」張家朗個人花劍成功衛冕

▲▼張家朗,香港,擊劍,個人花劍。（圖／路透社）

▲香港運動員張家朗衛冕奪金。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

繼香港運動員江旻憓奪得巴黎奧運女子個人重劍賽事金牌後，香港「劍神」張家朗為香港隊再「刺」下一金。30日凌晨，張家朗在男子花劍決賽上以15比14險勝義大利選手馬基，成功實現衛冕，這也是中國香港隊在本屆奧運會上收穫的第2金。

雙方第一節比賽，中國香港選手張家朗 11 比 10 領先義大利選手馬基 1 劍。

第二節比賽，雙方一度戰至 12 平。12 平以後，馬基連拿兩劍 14 比 12 先到賽點。張家朗連續挽救兩個賽點，雙方來到 14 平，一劍定勝負。

▲▼張家朗,香港,擊劍,個人花劍。（圖／路透社）

最終張家朗上演防守還擊，一劍封喉，為中國香港代表團奪得本屆奧運會上的第二金。

奪冠之後張家朗成為1956年法國選手克里斯蒂安·多里奧拉之後，68年來在該項目衛冕的第一人。

賽後張家朗表示，他要將這枚金牌獻給兩個最重要的男人-他的父親和教練。

▲▼張家朗,香港,擊劍,個人花劍。（圖／路透社）

被問到東京奧運會和巴黎奧運會金牌，哪一個對自己更加重要？張家朗表示，每一塊金牌都很重要，最後贏了當然好，即便是輸了，也是很好的經歷。

香港行政長官李家超對張家朗和他的教練致以衷心祝賀。李家超表示，「張家朗技術非凡，越戰越勇，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。」

▲▼張家朗,香港,擊劍,個人花劍。（圖／路透社）

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