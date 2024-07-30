午後雷雨彈又大又急　周四起飆36度高溫「2地最燒」

▲未來一周天氣晴朗炎熱，今、明留意午後雷陣雨發生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

本周步入夏季典型天氣型態，中央氣象署指出，未來一周高壓逐漸擴展，天氣晴朗穩定，周四起北部、花東縱谷容易出現36度高溫，而今、明天中午留意午後雷陣雨發生，中部以北山區及北部平地可能有午後短延時大雨或局部豪雨。

氣象署科長林伯東表示，上周受到凱米颱風影響，但已經遠離，本周轉為晴朗穩定的天氣，但要留意午後雷陣雨的情形。昨天午後雷陣雨累積雨量最多在屏東地區超過100毫米，部分地區甚至接近短延時強降雨的程度。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，未來高壓範圍擴展到台灣，明天之後天氣越來越穩定，周四、周五台灣附近環境轉為西南風，北部局部可能有36度高溫，花東縱谷也有36度高溫的發生機會，周六西南風減弱，中南部要留意高溫發生的情形。

未來降雨趨勢，林伯東表示，今天白天晴，中午過後受到午後雷陣雨的影響，西半部山區及中部平地可能都有短延時大雨或局部豪雨，晚上南部受到偏南風影響，平地可能有零星陣雨或雷雨發生。

▲未來48小時降雨預測。（圖／氣象署提供）

他說，明天白天環境偏向西南風，中部以北山區、北部平地在午後都有短延時大雨或局部豪雨發生的可能，沿海地區則有零星陣雨或雷雨。東半部、恆春半島今天有長浪發生，海邊活動要注意。

林伯東強調，未來一周天氣晴朗穩定，但留意午後雷陣雨，防範短延時豪大雨發生，尤其午後雷陣雨下得比較急、比較大，白天高溫比較悶熱，適時補充水分及做好防曬。