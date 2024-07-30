可能還有颱風！　最新預測曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬，下周一20時500百帕高度場（上圖左）及地面氣壓圖（上圖右）顯示，台灣東方、日本南方廣大海面，大低壓環流醞釀中，熱帶擾動或有機率在其中發展。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林德恩表示，日本南方外海至台灣東方外海是一個大低壓帶盤據，在這個大低壓帶內是有機會有熱帶擾動或颱風生成的，但目前評估對台灣影響都不大。至於近期是否可能有颱風發展，中央氣象署預報員張竣堯指出，還要再觀察。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來一周台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流醞釀中，熱帶擾動或有機率在其中發展；不過，其位置偏北，環境導引亦不利其接近台灣，故未來一周無須顧慮颱風侵台。

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▼颱風過後，回歸夏天天氣型態。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩在「林老師氣象站」臉書說，本周天氣型態大多以西南風影響為主，台灣各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨發生機率，尤其是在山區；雖日本南方外海至台灣東方外海是一個大低壓帶盤據，在這個大低壓帶內是有機會有熱帶擾動或颱風生成的，但目前評估對台灣影響都不大。

至於近期是否可能還有颱風生成，張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周太平洋高壓偏強，但由於仍是颱風季，還是可觀察。