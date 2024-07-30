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估8月降雨明顯偏少　賈新興曝有利颱風生成時間點

記者蔡亞樺／台北報導

7到9月是颱風好發季節，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（30日）在臉書指出，8月台灣降雨有明顯偏少的機率，且不利颱風生成，9月起環境有利颱風生成，並持續至10月上旬。中央氣象署則表示，還要再觀察。

▲▼賈新興預估8月降雨有明顯偏少的機率，9月起環境有利颱風生成。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

▲賈新興預估，8月降雨有明顯偏少的機率。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

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賈新興表示，明日台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周四到周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。周六至周日，午後台中以南有零星短暫雨。

他指出，下周一苗栗至台南有局部短暫陣雨或雷雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周二，午後山區有零星短暫雨。下周三至下周四，清晨至白天，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。

▲▼賈新興預估8月降雨有明顯偏少的機率，9月起環境有利颱風生成。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

▲賈新興指出，9月起環境有利颱風生成，並持續到10月上旬。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象。日本東南方外海，於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。

他分析短期氣候趨勢預測顯示，8月台灣降雨有明顯偏少的機率，且不利颱風生成，9月起環境有利颱風生成，並持續至10月上旬。

近期是否可能還有颱風生成，氣象署預報員張竣堯表示，未來一周太平洋高壓偏強，由於仍是颱風季，還是可觀察。

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