F-16終於要來了　烏克蘭憂短期難扭轉戰局

▲北約國家軍援烏克蘭F-16。（圖／路透社）

文／中央社

在俄羅斯入侵2年半後，烏克蘭今夏終於迎來首批F-16戰機，盼削弱俄軍空優。然而飛機與人員數量嚴重不足，加上俄軍猛轟烏克蘭的機場，各方不期待F-16能即刻改變戰局。

紐約時報指出，基輔方面表示第一批F-16戰機移入烏克蘭的程序「正進行中」。在拜登政府1年前終於一改反對立場並允許盟國援烏F-16後，烏克蘭終於得償所望。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）說：「時至今日，我們終於可以明確地說我們已成為擁有F-16國家的一員，對我國而言是個轉捩點。」

這批戰機的抵達，正逢烏克蘭處於俄烏戰爭最不確定的時刻。當前俄軍在綿延約960公里戰線多處展開猛攻、烏克蘭電網在經年累月挨炸下形同癱瘓，而川普有可能在11月美國大選勝出，日後恐喊停對烏軍援。

按美、烏官員們說法，除俄軍對烏克蘭機場的攻擊外，完訓飛行員稀少也是不利F-16戰機在烏克蘭發揮作用的一大因素。今年能在美、荷、丹麥等地完訓的烏軍F-16飛行員僅約20人，若按西方一般每架戰機配屬2人的方式計算，今年烏軍能派出的F-16頂多10架。

此外，官員們表示訓練有素的地勤人員數量也不夠。 烏克蘭空軍航空作戰官赫魯布佐夫（Serhii Holubtsov）表示，烏方明白F-16不是靈丹妙藥。他說消化F-16並取得完整戰力須歷經爬行、走路、快跑3個階段，烏克蘭「當下連爬都還不會」。

赫魯布佐夫表示，基於預期俄軍對機場的攻擊只會增加，烏克蘭不會把全部F-16放在國內。僅靠F-16也不足以擊退俄國軍機，還須與愛國者防空飛彈等地面防空系統，以及西方的Link 16戰術資料鏈協同，這些進程都將耗時，烏克蘭缺少防空系統也會讓整體扣分。

華盛頓郵報指出，F-16數量太少、俄軍能用來打F-16的防空武器太多，代表首批到達烏克蘭的戰機可能大多用於升空擊落入侵的無人機等空中目標，而不是飛到前線打擊俄軍地面部隊。官員表示至少在初期，F-16不大可能太靠近前線，也意味恐還無法靠F-16嚇阻敵機從俄國空域進入烏克蘭。

西方及烏克蘭官員們不透露基輔今年將接收多少架F-16，但華郵估計不會超過1個中隊約20架，且培訓烏軍飛行員的計畫員額有限還出現延宕，預估今夏只會有6人完訓。

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）近期接受「衛報」訪問時透露，F-16只會飛到離前線至少40公里遠的位置。

烏克蘭一名軍方高層表示，俄國已對烏克蘭拿到F-16有所準備。他說去年底俄國在克里米亞城鎮迪贊高爾（Dzankoy）發射好幾枚裝啞彈的S-400防空飛彈，飛彈能搆到320公里外的烏克蘭中部城鎮克列緬丘格（Kremenchuk），烏方懷疑俄軍就是在測試S-400能從多遠攔截F-16。