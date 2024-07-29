瓦格納50傭兵在非洲遭「大屠殺」 ！車隊遇轟炸　屍橫遍野

▲現場預估有超過50名瓦格納傭兵慘死。（圖／X／@GoreClipps）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團自從首領普里格津在空難中喪命後，便交由俄羅斯總統普丁接管，此後部分士兵被納入俄羅斯軍隊前往烏克蘭作戰，其餘士兵則被普丁部署到非洲西部的馬利共和國，協助馬利軍政府對抗北方圖阿雷格族（Tuareg）分裂分子。然而卻傳出有數十名瓦格納士兵遭到「大屠殺」，在馬利被砲擊身亡，屍橫遍野的畫面也曝了光。

根據《太陽報》報導，有數十名瓦格納傭兵在馬利遭到圖阿雷格人攻擊身亡，而這次的慘敗對普丁而言又是一次侮辱性的打擊。當時瓦格納的車隊遭到分裂分子埋伏攻擊，有數十名被派往馬利協助軍政府對抗圖阿雷格的瓦格納士兵當場死亡，現場滿地都是馬利士兵與瓦格納傭兵的屍體。

報導指出，圖阿雷格分裂分子在郊外對瓦格納的傭兵發動突襲。一架瓦格納的Mi-24直升機也在這次襲擊中被擊落。

有數十名士兵在襲擊中喪生，另有一些士兵受傷並被俘虜。據部分報導指出，死亡人數可能高達50人。在這場為期2天的血腥衝突中，馬利士兵和瓦格納傭兵一同遭到屠殺。不過馬利軍方26日晚間發表聲明稱，叛軍的猛攻僅造成2名士兵死亡，10人受傷。

圖阿雷格分裂分子還摧毀了2輛皮卡車和2輛裝甲車。軍方則強調，他們透過反擊，擊毀對方多輛車輛，並擊斃了約20名的叛軍。

報導稱，31歲的Telegram頻道「灰色地帶」的作者兼瓦格納「知名宣揚者」尼基塔·費德亞寧（Nikita Fedyanin）也在這場襲擊中喪生。而他死亡時，手上還握著武器。

圖阿雷格人是撒哈拉地區的一個民族，包括馬利北部的一部分，他們聲稱自己被馬利政府邊緣化。

事實上，儘管馬利政府一再否認瓦格納部隊的存在，強調他們只是和俄羅斯簽訂了「教官合約」，但俄羅斯外交部、西方政府和人權組織多次表明，瓦格納的確存在於該地區。

外界批評，瓦格納的武裝分子將馬利變成了暴力、腐敗和衝突的溫床，並為莫斯科賺取了大筆財富，然而隨著普丁從這些血腥衝突中獲益，真正付出代價的卻是馬利人民。