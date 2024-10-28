康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

▲康芮不排除登陸台灣。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風康芮進逼，中央氣象署預報員張竣堯表示，預估未來強度為中度颱風上限，但也有些機會變強烈颱風，且發布海上陸上警報機率滿高的，周二、周三有機會發海警，周四、周五影響最大，屆時暴風圈有機會籠罩全台。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，周二東北季風影響，北部、東北部有局部短暫雨，並有局部較大雨勢機率，東部、東南部有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，周三東北季風加上颱風外圍環流影響，北部、東北部有短暫陣雨，基隆北海岸、大台北、東北部有局部大雨機率，東部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部及其他山區有局部短暫陣雨。

張竣堯提醒，周四、周五受颱風或其外圍環流影響，這部分還得評估颱風接近台灣程度，風雨和接近程度有關；目前預報北部、東北部有陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，東部、東南部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，周六颱風遠離、周日東北季風影響，北部、東北部有局部短暫雨，東部、東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。

張竣堯分析，康芮颱風路徑有持續西修趨勢，整體影響程度比原先預估大，海陸警報機率滿高的，周二、周三有機會發海警，之後也不排除發布陸警，周四、周五影響最大，依目前預報路徑，屆時暴風圈有機會籠罩全台。

張竣堯指出，康芮周二有機會增強為中颱，72小時後有機會接近強颱等級，預估強度為中颱上限，但也有些機會變強颱，得視情況而定，接近台灣時大致以中颱影響。