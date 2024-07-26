中秋送禮難決定？這一網站「挺好的」多家公益月餅一次看

▲衛生福利部舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，政委陳時中和喜憨兒基金會人員開心合照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

再不久就是中秋佳節，如何送禮送得別出心裁？可以嘗試身心障礙團體所做點心禮盒，除了常見月餅，更有手工餅乾、咖啡及文創商品，種類多元且品質有保證，全部可以上衛福部「優先採購網路商城」的秋節專區購買。衛福部今日下午舉辦「挺好的」推廣展售活動，行政院政務委員陳時中特別前往支持、逛展試吃，他也用俗諺開玩笑稱「吃甜甜」可以做2事。

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▲衛生福利部舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動。（圖／記者洪巧藍攝）

衛生福利部於今(26)日下午假台北車站一樓大廳舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，除陳時中親臨現場相挺，賴清德總統也帶來祝福影片，衛福部次長呂建德也現場呼籲大家以實質行動力支持全國身心障礙福利機構及團體，讓送禮也能做公益，一起共度最有意義的中秋佳節。

陳時中致詞時表示，自己曾經到台北庇護工廠和他們一起做月餅，見證相關品質確實很優秀。他笑稱，俗話說「吃甜甜、生孩子（台語）」，但吃甜甜也不要忘記運動，這2個都是政府要推動的重點，年紀大的、一般人吃完月餅要運動，年輕人吃了月餅可以去生孩子。

衛福部在「優先採購網路商城」推出秋節專區，不僅方便民眾或企業能一指下訂，也可以提升企業形象，使送禮多了一份溫度，將最用心的中秋祝福散播出去；此外，民眾也可撥打0800-815-179，或加入Line@客服 (搜尋官方帳號@551elhck)，透過一對一的專人服務，協助選購秋節優質好商品。

▲陳時中在秋節產品聯合推廣展售活動進席試吃。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中指出，障礙是一種狀態，不是永久，障礙者需要社會、家庭協力，多虧相關福利機構，讓障礙者有所依靠，更可以讓他們發揮自己的能力，為社會做更多貢獻，未來政府將會提供更多的支持，讓大家一起來支持障礙者，讓社會更健全。

呂建德表示，政府去年核定身心障礙照顧計畫，未來四年480億投入照顧服務，分別有四大目標，包含有效降低家庭照顧者負擔、擴充社區照護、提高機構照顧品質、最後則是讓相關勞動力有效運用，吸引人員投入身障朋友照護。