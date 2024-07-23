男假鈔買毒！慘被押公墓球棒毒打　8惡匪日月潭民宿開趴被逮

記者許權毅／台中報導

台中市以余男為首的販毒集團遭警方攻破，11日趁集團8人前往日月潭開趴時攻堅，查扣大量毒品、球棒等。經查，該集團先是懷疑一名購買萬元毒品的男子使用假鈔，將人帶去神岡公墓毆打，今年又因成員私吞3萬販毒所得，將人毆打成傷，警方掃黑將8嫌依組織犯罪、毒品、傷害、恐嚇取財等罪送辦。

▲台中一名以余男為首販毒集團11日遭警方攻破。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



豐原警分局專案小組指出，該集團成員都是18至27歲左右，以余男為首等8人原先都是朋友，發現販毒牟利快速，進而演變成販毒集團。眾人平時無所事事，就以販毒為主要經濟來源，成員擔任小蜜蜂（送貨），到不特定地點交易，現卻又更加囂張，出現持球棒毆人情況。

▲神岡區公墓附近一支監視器拍下該集團犯案過程。（圖／記者許權毅翻攝）



去年12月，該集團懷疑一名陳男在購毒的1萬元裡頭混用假鈔，竟夥同共犯將陳男押至神岡區公墓，以徒手、球棒毒打，導致陳男多處骨折、擦挫傷。警方調閱附近監視器，還意外發現一支俯瞰視角，完整拍下集團成員開車前往該點犯案畫面，證據確鑿。

今年2月，該集團發現張姓成員私吞3萬贓款，又再度將人毆打成傷，並且強逼簽立本票，行徑相當囂張。

警方11日循線掌握余嫌等8人，正前往南投縣日月潭遊玩，入住當地民宿，持搜索票及拘票執行搜索，一舉將余嫌等8人查緝到案。當場查扣毒品咖啡包400包 (毛重1136.1公克)、K他命28包(毛重111.8公克)、行動電話10支、磅秤、夾鏈袋、球棒1支、現金67萬8200元等贓證物。全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移請台中地檢署偵辦。