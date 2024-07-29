巴黎奧運新增「霹靂舞」　台灣B-BOY首度出賽！網推：就是Breaking

▲孫振將為中華隊力拚佳績。（圖／國訓中心提供）



記者施怡妏／綜合報導

霹靂舞是夏季奧運的新興項目，今年巴黎奧運首度列為正式競賽種類，台灣「霹靂舞一哥」孫振經過2場資格賽奮戰，從數百人中脫穎而出，代表中華隊在霹靂舞項目出征。有網友指出，因為台灣才知道這項競賽，感覺孫振是個有潛力的奧運新星。貼文曝光，網友指出，「霹靂舞就是大家熟知的Breaking」。

原PO在Dcard發文，「因為台灣選手才知道霹靂舞」，這幾天看到很多台灣選手參賽奧運的新聞，無意間看到「霹靂舞」的這項目，「說是今年新增項目，台灣派出選手是孫振Quake」。

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原PO特地上網查了相關資料，「雖然第一次聽說這個運動，但看孫振過去的戰果，感覺是個很有潛力的奧運新星，B-Boys循環賽會在8月10日晚上10點開始，大家一起來替台灣選手加油」。

▲戴資穎與孫振共同擔任典禮開幕式掌旗官。（圖／讀者提供）



貼文曝光，網友解釋霹靂舞就是大家熟知的Breaking，「看中文也不知道是什麼，去奧運官網看發現原來就是Breaking」、「這次韓國跟日本都派出超有名的B-Boy，Hong 10（金洪烈）跟Shigekix（半井重幸） ，孫振應該會比得很煎熬」、「這就是要打去練舞室打嗎？」「只要他能拿到牌，霹靂舞就是一項專業無比的運動」。

還有網友留言，「從大學爽的比賽片段開始認識孫振，不得不說除了他之外，北市大那個時期真的是高手雲集，希望有朝一日也可以看到他們為國爭光」、「小時候的鄰居，還一起玩過遊戲王卡，完全看不出來以後變這麼猛」。

▼孫振。（圖／國訓中心提供）

